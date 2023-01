Der FC Barcelona ist auf der Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler und Trainer Xavi hat seinen Wunschspieler wohl schon gefunden.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona ist offenbar weiterhin an einer Verpflichtung von Martín Zubimendi interessiert. Das berichtet die spanische Sport.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Zukunft von Barca-Legende Sergio Busquets ist immer noch unklar, sein Vertrag im Camp Nou läuft im Sommer aus. Zuletzt gab es Spekulationen um einen Wechsel zum CR7-Klub Al-Nassr. Xavi, Trainer der Katalanen, will offenbar Zubimendi von Real Sociedad als Busquets-Nachfolger verpflichten.

WIE GEHT ES WEITER? Doch ein Transfer könnte an zwei Parametern scheitern: Zum einen hat Zubimendi in Sociedad einen Vertrag bis 2027 mit einer festgeschrieben Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro. Zum anderen will der defensive Mittelfeldspieler dem Bericht zu Folge noch die Saison im Baskenland beenden und Sociedad im Fall der Fälle wohl lieber Richtung Premier League, als nach Barcelona verlassen.

WAS WURDE GESAGT? Barça-Trainer Xavi schwärmte vor dem Viertelfinale in der Copa del Rey gegen La Real von Zubimendi. Gefragt nach einem Vergleich zwischen diesem und Busquets, meinte der Coach: "Er ist ein physischerer und schnellerer Spieler als Busi, der wiederum technisch besser ist. Aber es geht nicht um Zubimendi, sondern um alle Spieler im Mittelfeld. Da kommt ein starker Gegner auf uns zu." Dann schob er noch nach: "Zubimendi ist ein großartiger Spieler."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Zubimendi ist bei Sociedad absoluter Leistungsträger und stand wettbewerbsübergreifend in 22 Spielen auf dem Feld.