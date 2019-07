FC Barcelona präsentiert neues Auswärtstrikot für die Saison 2019/20

Der hat am Montag sein neues Auswärtstrikot für die Saison 2019/20 vorgestellt und feiert damit das 40-jährige Jubiläum der berühmten Nachwuchsakademie La Masia.

Das Trikot ist komplett in gelb gehalten und hat auf der Vorderseite zwei längliche Diagonalen in den Vereinsfarben. Blaue und rote Akzente zieren zudem auch den Saum der Ärmel.

👕 @FCBarcelona away kit 19/20

💛 The return of an iconic football classic to commemorate La Masia 40 years

🔵🔴 pic.twitter.com/0nn96cD8fF