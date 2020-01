FC Barcelona vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: Koke trifft - doch Barca kontert doppelt

Im Halbfinale des spanischen Supercup trifft der FC Barcelona auf Atletico Madrid. Hier gibt's das Duell kostenlos im LIVE-TICKER.

Wer setzt sich im spanischen Supercup die Krone auf? Bevor diese Frage beantwortet werden kann, muss zuerst das Halbfinale zwischen dem und gespielt werden. Anpfiff der Partie ist heute (Donnerstag, 9. Januar 2020) um 20 Uhr.

Wer folgt ins Finale? Die Königlichen haben Ihr Duell gegen Valencia bereits am Mittwoch deutlich für sich entscheiden können . Hier könnt Ihr das ganze Duell hautnah im LIVE-TICKER mitverfolgen. Eine Übertragung im TV oder LIVE-STREAM von der Partie Barca vs. Atleti wird es im Übrigen nicht geben .

FC BARCELONA - ATLETICO MADRID 2:1 (0:0) Tore 0:1 Koke (46.), 1:1 Messi (51.), 2:1 Griezmann (62.) Aufstellung FC Barcelona Neto - Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Alba - Vidal, Busquets, De Jong - Messi, Suarez, Griezmann Aufstellung Atletico Oblak - Trippier, Felipe, Savic, Lodi (67., Vitolo) - Correa, Herrera (46., Koke, 72. Llorente), Thomas, Saul - Joao Felix, Morata Gelbe Karte Pique (Barcelona, 31.), Partey (Atletico, 35.), Suarez (Barcelona, 45.+3), Savic (Atletico, 45.+3), Felipe (Atletico, 64.)

72' Llorente findet sich nach einem Foul an Messi gleich mit einer Gelben Karte ein.

FC Barcelona vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: GELBE KARTE FÜR MARCOS LLORENTE

72' Dritter Wechsel bei den Rojiblancos: Der in der Halbzeit eingewechselte Torschütze Koke muss aufgrund einer Verletzung vom Feld, Marcos Llorente kommt für ihn aufs Feld.

FC Barcelona vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: WECHSEL

70' Seit dem schnellen Treffer durch Koke gab es wenig von der Atletico-Offensive zu sehen. Jetzt gibt es mal wieder einen Gegenstoß. Morata tankt sich auf dem linken Flügel durch, seine flache Hereingabe findet aber keinen Abnehmer.

67' Wechsel bei Atletico: Renan Lodi macht Platz für Vitolo.

FC Barcelona vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: WECHSEL

65' Nächste gute Chance für Barcelona: Suarez wird halbrechts im Strafraum bedient und zieht sofort ab, Oblak ist aber schnell unten und wehrt den Ball zur Seite ab.

64' Nach einem Foulspiel sieht Atletico-Verteidiger Felipe die Gelbe Karte.

FC Barcelona vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: GELBE KARTE FÜR FELIPE

62' Und jetzt geht Barca doch in Führung! Diesmal zählt der Treffer. Torschütze ist aber nicht Messi, sondern Griezmann. Zunächst ist es Suarez, der nach einer Flanke von links zum Kopfball kommt, aber an Oblak scheitert. Der abpraller kommt genau auf den vor dem Tor lauernden Griezmann, der aus wenigen Metern einköpft.

TOOOR! FC Barcelona - Atletico Madrid 2:1 | Torschütze: Antoine Griezmann

60' Messi erzielt ein Traumtor, Barca jubelt über die vermeintliche Führung. Der Treffer wird aber im Nachhinein doch nicht gegeben, weil der VAR eingreift. Messi nimmt einen hohen Ball direkt vor dem Sechzehner gekonnt an und lässt seinen Gegenspieler mit einer Täuschung stehen. Dabei springt ihm der Ball an den Oberarm. Danach setzt er den Ball flach ins linke Eck. Der Schiedsrichter entcheidet zunächst auf Treffer, nimmt die Entscheidung aber zurück, nachdem er sich die Szene nochmal angesehen hat.

57' Griezmann und seine Lupfer: Meistens erfolgreich, heute bislang noch nicht. Der Stürmer tunnelt seinen Gegenspieler vor dem Sechzehner und ist durch. Dann versucht er es erneut mit einem Heber, kann Oblak aber nicht überwinden.

55' An so gut wie jedem Barca-Angriff ist Messi beteiligt. Diesmal wieder mit eigenem Abschluss, seinen flachen Versuch aus 18 Metern kann Oblak aber abwehren.

54' Barca bleibt im Vorwärtsgang. Messi legt halbrechts am Sechzehner ab, Vidal kommt zum Abschluss. Der wird aber von der Abwehr geblockt.

51' Messi besorgt den schnellen Ausgleich! Suarez steht am Elfmeterpunkt und nimmt eine Flanke mit der Brust an. Messi steht gleich hinter ihm, sichert sich den Abpraller und setzt sich gegen zwei Mann durch. Dann fackelt er nicht lange und zieht aus etwa zwölf Metern mit rechts ab. Oblak streckt sich vergeblich, halbhoch schlägt die Kugel im linken Eck ein.

TOOOR! FC Barcelona - Atletico Madrid 1:1 | Torschütze: Lionel Messi

49' Barca wurde dirket nach dem Wiederanpfiff eiskalt erwischt, zeigt sich aber unbeeindruckt und verlagert das Spiel nach dem Gegentreffer gleich wieder in die andere Hälfte.

46' Paukenschlag! Mit dem ersten Angriff geht Atletico in Führung! Und es ist der eben erst ins Spiel gekommene Koke. Nach einer schnellen Kombination vor dem Sechzehner steckt Correa durch zu Koke, genau in die Lücke der Abwehr. Vor dem Tor behält Koke die Nerven und trifft flach ins linke Eck.

TOOOR! FC Barcelona - Atletico Madrid 0:1 | Torschütze: Koke

46' Die zweite Hälfte läuft.

FC Barcelona vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Es gibt einen Wechsel bei Atletico in der Halbzeit: Koke kommt für Hector Herrera ins Spiel.

FC Barcelona vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: WECHSEL

Halbzeit | Torlos geht es in die Pause. Das ist aus Sicht des FC Barcelona nicht befriedigend, denn die Katalanen geben bisher klar den Ton an, konnten aber keine der zahlreichen Chancen nutzen. Atletico konzentriert sich bislang vor allem auf die Defensivarbeit und verlegt sich auf Konter, die aber mit der Zeit immer seltener wurden. Im zweiten Durchgang sollte das Team von Diego Simeone für mehr Entlastung sorgen, ansonsten dürfte die Null nicht mehr lange stehen, denn die Offensive von Barca ist in Spiellaune. Gleich geht es weiter.

45' + 3' Halbzeit in Dschidda.

FC Barcelona vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45' + 3' Kurz vor der Pause kommt es zur Rudelbildung auf dem Platz, bei der sich alle Spieler kräftig beteiligen. Danach werden Luis Suarez und Stefan Savic verwarnt.

FC Barcelona vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: GELBE KARTE FÜR LUIS SUAREZ UND STEFAN SAVIC

45' Es gibt zwei Minuten Nachspielzeit.

42' Nächster Abschluss von Barca: Nach einer Hereingabe von Alba hält Suarez die Innenseite an den Ball, Oblak kann seine Direktabnahme aber abfangen.

40' Die beste Chance des Spiels bisher: Griezmann ist nach tollem Zuspiel von Suarez frei vor dem Tor und will Oblak aus kurzer Distanz überlupfen, der rechnet aber damit und wehrt gut ab.

38' Es geht weiter nur in eine Richtung. Sergi Roberto bringt eine gute Flanke von rechts, vor dem Tor klärt Felipe gerade noch vor dem einschussbereiten Vidal ins Aus.

35' Nach einem Foul im Luftkampf sieht Thomas Partey die Gelbe Karte.

FC Barcelona vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: GELBE KARTE FÜR THOMAS PARTEY

34' Fast die Führung für Barca! Griezmann verlängert eine Ecke von rechts am kurzen Pfosten. Vor dem Tor kommt Savic mit dem Kopf an den Ball und verlängert ihn in Richtung Tor. Glück für den Verteidiger, dass der Ball knapp neben den Kasten geht.

33' Gefährlich! Den fälligen Freistoß bringt Trippier direkt aufs kurze Eck, Neto reagiert aber gut und wehrt die Kugel zur Seite ab.

31' Erste Gelbe Karte: Pique kommt rechts neben dem eigenen Sechzehner mit seiner Grätsche gegen Lodi zu spät und wird verwarnt.

FC Barcelona vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: GELBE KARTE FÜR GERARD PIQUE

29' Und wieder Messi: Von der rechten Seite dribbelt er in die Mitte und zieht vor dem Sechzehner ab, verliert dabei aber etwas das Gleichgewicht und setzt die Kugel weit über den Kasten.

27' Griezmann kommt an der Strafraumlinie an einen Abpraller und zieht sofort ab, der Schuss wird aber abgeblockt. Atletico kann sich im Moment kaum mehr aus der eigenen Hälfte befreien.

25' Barca verstärkt den Druck. Diesmal taucht Messi halbrechts im Sechzehner auf und will den Ball von der Grundlinie nach innen geben, ein Verteidiger geht aber gerade noch dazwischen und klärt ins Aus.

22' Erste Großchance für Barca! Messi spielt halblinks am Sechzehner einen Doppelpass mit Alba und zieht dann links vor dem Kasten flach ab, scheitert aber an Oblak.

20' Nächste kurze Unterbrechung, diesmal hat es Messi erwischt. Der Weltfußballer lässt Saul stehen, bekommt von ihm einen Schlag ab und geht zu Boden. Er kann aber ohne Behandlung aufstehen und weitermachen.

17' Atletico-Keeper Oblak zögert bei einem hohen Ball etwas, kommt dann aber aus seinem Kasten und faustet den Ball weg. Dabei kommt es zu einem Zusammenprall mit Suarez. Oblak bleibt liegen und muss behandelt werden, steht aber inzwischen wieder und wird wohl weiterspielen können.

15' Nun ist es wieder Barca, das mit vielen Pässen in der gegnerischen Hälfte die Lücke sucht, aber keine findet. In beiden Strafräumen ist bislang wenig los, aber dafür ist ja noch Zeit.

12' Atletico konnte sich aus der Umklammerung befreien und gibt nun selbst den Rhythmus vor. Es ist also ein ausgeglichener Auftakt, beide Teams wechseln sich mit längeren Ballbesitzphasen ab.

9' Da ist die erste Chance für die Katalanen: Pique spielt steil in den Sechzehner auf Roberto, der legt ab zu Vidal. Der Chilene versucht es direkt, setzt den Ball aber flach rechts neben den Kasten.

8' Barca zieht nun erstmals das bewährte Passspiel auf und verlagert das Spiel in die gegnerische Hälfte.

6' Der erste Abschluss: Partey fasst sich ein Herz und zieht aus der Distanz flach ab, kann Neto im Tor aber nicht ernsthaft prüfen. Der Schlussmann greift sicher zu.

3' Die erste Aktion von Lionel Messi ist untypisch: ein einfacher Ballverlust im Mittelfeld. Morata kommt an den Ball und will in Richtung Tor losstürmen, wird aber von Busquets gestoppt.

2' Atletico startet den ersten Vorstoß und bringt den Ball hoch in den Sechzehner. Umtiti ist zur Stelle und klärt ins Aus zur ersten Ecke des Spiels. Trippier führt aus, seine Hereingabe wird aber von Pique per Kopf abgewehrt.

FC Barcelona vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Los geht's!

Vor Beginn | Kommen wir zum Sportlichen und werfen einen Blick auf die personelle Situation bei beiden Teams. Beim FC Barcelona fehlt Marc-Andre ter Stegen im Kader, der Stammkeeper fällt mit Knieproblemen aus. Arthur und Ousmane Dembele fehlen ebenfalls verletzt. Das gilt auf der anderen Seite auch für Diego Costa und Thomas Lemar. Ansonsten wird aber deutlich, dass beide Trainer das Duell ernst nehmen und auf große Rotationen verzichten. So kommt es auch zum Wiedersehen zwischen Antoine Griezmann und seinen Ex-Kollegen. Der Franzose läuft wie gewohnt im Dreiersturm neben Lionel Messi und Luis Suarez auf.

Vor Beginn | Luis Rubiales, Präsident des spanischen Fußballverbandes, verteidigte die Entscheidung und sagte: "Mit Fußball kann man eine Gesellschaft verändern." Er begründete es unter anderem damit, dass Frauen aus nun erstmals gratis ein Fußballspiel besuchen dürfen, nachdem sie erst seit dem vergangenen Jahr überhaupt ein Stadion betreten dürfen.

Vor Beginn | Aufgrund der Menschenrechtslage in Saudi-Arabien sorgt der Spielort für kontroverse Diskussionen. Der in den vergangenen Jahren für die Übertragung zuständige spanische Sender TVE boykottiert die Veranstaltung und wird nicht berichten, auch in gibt es keine Live-Übertragung.

Vor Beginn | Alle drei Spiele finden im King Abdullah Sports City Stadium in Dschidda in Saudi-Arabien statt. Auch in den nächsten zwei Jahren werden die Spiele auf der arabischen Halbinsel stattfinden. Dafür wird der spanische Verband Berichten zufolge mit 120 Millionen Euro entlohnt.

Vor Beginn | Im ersten Spiel gewann Real Madrid gestern Abend mit 3:1 gegen den und zog ins Finale ein. Der Endspielgegner der Königlichen wird der Sieger der Partie zwischen dem FC Barcelona und Atletico Madrid sein. Um 20 Uhr geht es los.

Vor Beginn | Der spanische Supercup zeigt sich in neuem Gewand. Nachdem bisher der Meister und Pokalsieger den Titel unter sich ausmachten, spielen ihn ab dieser Spielzeit vier Teams in einem Mini-Turnier aus.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum ersten Halbfinale um die Supercopa de Espana zwischen dem FC Barcelona und Atletico Madrid.

FC Barcelona vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung des FC Barcelona

Neto - Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Alba - Vidal, Busquets, De Jong - Messi, Suarez, Griezmann

Atletico Madrid setzt auf folgende Aufstellung

Oblak - Trippier, Felipe, Savic, Lodi - Correa, Herrera, Thomas, Saul - Joao Felix, Morata

FC Barcelona beim Supercup: Ter Stegen weiter verletzt

Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen wird wohl erst nach dem spanischen Supercup ins Tor des FC Barcelona zurückkehren. Der 27-Jährige verpasst aufgrund von Sehnenproblemen im rechten Knie das Ligaderby gegen Barcelona am Samstag und den Supercup in der kommenden Woche. Das bestätigte Trainer Ernesto Valverde am Freitag.

Auf die Frage, ob sich ter Stegen einer Operation unterziehen müsse, antwortete Valverde: "Ich weiß es nicht, ich bin kein Arzt. Wir haben noch nicht darüber gesprochen. Unser Plan ist, dass es besser wird und wir nicht zum Äußersten greifen müssen."

Der Klub hatte am Montag mitgeteilt, dass der deutsche Torhüter vorerst pausieren muss. Nach dem letzten Ligaspiel des vergangenen Jahres gegen sei entschieden worden, mit der Behandlung des ehemaligen Gladbachers zu beginnen.

Im Halbfinale der Supercopa treffen die Katalanen auf Atletico Madrid (9. Januar). Der zweite Teilnehmer des Finals am 12. Januar wird in der Partie zwischen dem FC Valencia und Real Madrid ermittelt.

Warum wird der spanische Supercup nicht live im TV oder im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

Zunächst einmal ist die Erklärung ganz einfach: Kein deutscher TV- oder Streaming-Sender hat sich die Rechte an der Live-Übertragung des spanischen Supercups gesichert. Deshalb laufen die Halbfinals und das Finale auch nicht live im TV oder im LIVE-STREAM .

Die Gründe dafür liegen vor allem in der Wahl des Austragungsortes: Denn der spanische Supercup wird nicht in ausgetragen, sondern in Saudi-Arabien, genauer gesagt in Dschidda. Dafür hatte sich der spanische Verband entschieden, der in diesem Jahr auch erstmals den neuen Modus bestimmte. Statt Meister gegen Pokalsieger in Hin- und Rückspiel gibt es nun vier Teilnehmer, die in einem kleinen Turnier den Sieger ausspielen.

Für diese Maßnahmen erntete der Verband heftige Kritik. Selbst der öffentlich-rechtliche spanische Sender TVE verzichtete in diesem Jahr darauf, sich die Rechte an der Übertragung der Supercopa zu sichern und führte als Begründung die Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien an. "Wir glauben, dass wir nicht für die Rechte auf einen Supercup bieten dürfen, der in einem Land ausgetragen wird, in dem die Menschenrechte nicht geachtet werden", sagte ein Sprecher von TVE .

Spanischer Supercup 2019: Spielplan und Modus

Traditionell standen sich bis zu diesem Jahr im Supercup auch in Spanien der Meister und der Pokalsieger gegenüber. Doch im vergangenen November wurde klar, dass die Supercopa Espana für die nächsten drei Jahre nicht mehr in diesem Modus ausgetragen wird , sondern als sogenanntes Final-Four-Turnier, bei dem neben dem Meister und Pokalsieger auch noch der Zweitplatzierte der Liga sowie der unterlegene Pokalfinalist teilnehmen.

Außerdem werden die Duelle um die Supercopa Espana nicht mehr auf spanischem Boden ausgetragen, Ausrichter ist - zumindest für die nächsten drei Jahre - Saudi-Arabien.

Durch die erhöhte Teilnehmerzahl hat sich natürlich auch der Modus geändert: Bis 2017 wurde die Supercopa Espana in zwei Duellen ausgespielt - ein Hin- und ein Rückspiel. Wer nach beiden Spielen die bessere Bilanz vorzuweisen hatte, gewann den Titel. 2018 gab es dann lediglich noch ein Spiel, das bereits im Ausland stattfand. Nun gibt es zwei Halbfinalbegegnungen und ein Finale.

Das ist der Spielplan des Supercup Spanien 2019:

Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Anstoß 8. Januar 2020 (Halbfinale) FC Valencia Real Madrid 1:3 (0:2) 9. Januar 2020 (Halbfinale) FC Barcelona Atletico Madrid 20 Uhr 12. Januar 2020 (Finale) Real Madrid noch offen 19 Uhr

Frenkie de Jong beim FC Barcelona: Das Problem ist die Vergangenheit

Frenkie De Jong zeigte bei Barca zwar gute Ansätze, ist aber immer noch auf der Suche nach seiner finalen Rolle. Eine Bestandsaufnahme.

Nachdem der FC Barcelona im vergangenen Sommer die Verpflichtung von Frenkie de Jong für 75 Millionen Euro von Amsterdam fixiert hatte, flossen zunächst die Tränen und dann der Alkohol.

"Die Barca-Verantwortlichen waren derart erleichtert, dass dem damaligen Manager Pep Segura sogar die Tränen gekommen sind", erzählte de Jongs Berater Hasan Cetinkaya später dem Aftonbladet. "Es gab Umarmungen, es wurde Champagner ausgeschenkt. Dann sind wir alle in ein Restaurant gefahren, Barca hat uns eingeladen. Wir haben den besten Wein getrunken und ein fantastisches Steak gegessen. Alle haben gelacht und waren froh."

Ein halbes Jahr ist seitdem vergangen. De Jong etablierte sich bei Barca zwar direkt als Stammspieler, Freudentränen riefen seine Leistungen bisher jedoch eher selten hervor. "Gelegentlich habe ich meine Qualitäten gezeigt, aber im Allgemeinen kann es viel besser sein", sagte de Jong neulich in einem Interview mit De Telegraaf . "Ich bin nicht so dominant wie bei Ajax."

Hier geht's zur ganzen Story .

FC Barcelona vs. Atletico Madrid: Die Daten zur Supercopa Espana

Partie: FC Barcelona - Atletico Madrid

FC Barcelona - Atletico Madrid Anpfiff: Donnerstag, 9. Januar 2020 | Anpfiff: 20 Uhr

Donnerstag, 9. Januar 2020 | Anpfiff: 20 Uhr Ort: Dschidda, Saudi Arabien

Spanischer Supercup: Die Sieger der letzten zehn Jahre