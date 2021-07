Antoine Griezmann für Saul? Barca und Atletico planen wohl Mega-Tausch

Atletico Madrid und der FC Barcelona planen Medienberichten zufolge einen prominenten Spielertausch. Für beide Klubs wären die Vorteile deutlich.

Der FC Barcelona und Atletico Madrid planen offenbar einen spektakulären Spielertausch. Wie die Mundo Deportivo berichtet, könnte Barcelonas Antoine Griezmann zu seinem Ex-Klub zurückkehren, im Gegenzug soll Saul Niguez die Rojiblancos in Richtung Katalonien verlassen.

Der Transfer hätte für beide Klubs, besonders aber für das klamme Barcelona, enorme buchhalterische Vorteile. Denn während Transfereinnahmen direkt in voller Höhe auf die Bilanz gerechnet werden können, können Transferausgaben über die Vertragslaufzeit des neuen Spielers amortisiert werden.

Niguez würde Koemans Profil erfüllen

Bereits im vergangenen Sommer hatte Barca mit Juventus Turin ein ähnliches Geschäft beim Tausch zwischen dem Brasilianer Arthur und dem Bosnier Miralem Pjanic durchgeführt. Arthur war für 72 Millionen Euro nach Turin gewechselt, Pjanic kam im Gegenzug für 60 Millionen Euro. Durch die hohen Schulden und die gleichzeitige Absicht, Lionel Messi einen neuen Vertrag geben zu können, ist ein solches Modell in diesem Jahr noch wichtiger für Barca.

Doch abseits der wirtschaftlichen Situation würde ein solcher Transfer auch sportlich durchaus Sinn ergeben. Niguez gehörte bei Atletico unter Trainer Diego Simeone auch in der vergangenen Saison zwar zum erweiterten Stammpersonal, doch der 26-Jährige strebt nach Informationen von Goal und SPOX einen Vereinswechsel an und hat bereits die Freigabe erhalten.

In Barcelona würde Saul das Profil erfüllen, nach dem Trainer Ronald Koeman sucht: ein vor allem physisch starker, aber dennoch technisch guter Mittelfeldspieler. Lange hatte Koeman auf eine Verpflichtung von Georginio Wijnaldum gehofft, doch sein niederländischer Landsmann entschied sich für einen Wechsel zu Paris Saint-Germain.

Im Fall Niguez hat Barca auch deshalb gute Karten, weil sich der Klub im Rahmen des Transfers von David Villa zu Atletico im Jahr 2013 ein "Matching Right" für den Mittelfeldspieler sicherte. Die Blaugrana dürfen also mit dem höchsten Angebot für Niguez gleichziehen und würden damit den Zuschlag bekommen.

Simeone hofft auf "verlorenen Sohn" Griezmann

Und Griezmann? Der Franzose konnte in Barcelona bislang nicht an seine Zeit bei Atletico anknüpfen. Zwar war der 30-Jährige in bislang 99 Pflichtspielen an starken 52 Treffern beteiligt, doch aus Messis Schatten konnte er nie wirklich heraustreten.

Nach Informationen von Goal und SPOX wäre Atletico-Coach Simeone hoch erfreut, sollte er seinen "verlorenen Sohn" zurückbekommen. Griezmann ist dem Vernehmen nach sogar bereit, auf Gehalt zu verzichten, um nach Madrid zurückkehren zu können.