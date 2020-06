FC Barcelona gegen Athletic Bilbao live im TV und LIVE-STREAM: So wird LaLiga übertragen

30. Spieltag in LaLiga: Der FC Barcelona empfängt Athletic Bilbao. Goal erklärt Euch, wo das Spiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Der FC Barcelona trifft auf . Die Partie wird heute (Dienstag, 23. Juni) um 22 Uhr im Camp Nou angepfiffen.

Der Titelkampf in spitzt sich zu: Durch das Unentschieden zwischen Barca und Sevilla am letzten Spieltag (0:0) hat die Tabellenführung erobert. Beide Teams haben derzeit 65 Punkte. Der heutige Gegner Barcelonas, Athletic Bilbao, konnte sich am Wochenende mit 1:0 gegen Sevilla durchsetzen. Mit 42 Punkten stehen die Basken auf Platz Neun und somit im gesicherten Tabellenmittelfeld.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo gegen Athletic Bilbao LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

FC Barcelona gegen Athletic Bilbao heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Details der Partie

Wettbewerb : LaLiga

: LaLiga Datum : 23. Juni 2020

: 23. Juni 2020 Uhrzeit : 22 Uhr

: 22 Uhr Ort: Camp Nou

FC Barcelona gegen Athletic Bilbao heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte

Es gibt nur eine Möglichkeit, um LaLiga LIVE sehen zu können: Über DAZN. Der Streamingdienst besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für die spanische Liga, was bedeutet, dass es das Spiel nicht im herkömmlichen TV-Programm zu sehen gibt. Wie DAZN funktioniert und wie Ihr die Partie trotzdem über den Fernseher sehen könnt, erklären wir Euch weiter unten im Artikel.

FC Barcelona gegen Athletic Bilbao im LIVE-STREAM sehen: So geht's

DAZN geht heute ab 21:45 Uhr im LIVE-STREAM auf Sendung. Euer Moderator ist Alexander Schlüter, Marco Hagemann kommentiert das Spiel. Die Expertise liefert Ralph Gunesch.

FC Barcelona gegen Athletic Bilbao heute im LIVE-STREAM: So funktioniert DAZN

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning und bringt LaLiga auf Eure Bildschirme. Als Neukunde könnt Ihr das Portal einen Monat lang kostenlos abonnieren und das Programm ausprobieren. Danach zahlt Ihr monatlich 11,99 Euro oder bei Abschluss eines Jahresabos 119,99 Euro, also umgerechnet ca. zehn Euro pro Monat.

DAZN gibt es als App für verschiede mobile Endgeräte: Den Laptop, das Smartphone, das Tablet, die PlayStation oder den Smart-TV. Hier findet Ihr alle Links zum Download:

LaLiga ist nicht die einzige Liga, die DAZN im Angebot hat. Unter anderem zeigt DAZN die Highlights des 34. Spieltags der 1. und 2. und die beiden Relegationsspiele live!

FC Barcelona gegen Athletic Bilbao live im TV sehen: Hier wird LaLiga übertragen

Ihr könnt DAZN auch ganz einfach über das TV-Gerät Eurer Wahl abspielen. Entweder greift Ihr auf die DAZN-App auf Eurem Smart-TV zu, oder Ihr schaut das Spiel über den herkömmlichen Fernseher, indem Ihr diesen mit einem HDMI-Kabel an den Laptop oder an die PlayStation anschließt.

FC Barcelona gegen Athletic Bilbao: LaLiga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Neben der Übertragung von DAZN könnt Ihr den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal laufen lassen, um so zusätzliche Informationen zum Spiel und Statistiken zu LaLiga zu bekommen. Der Ticker berichtet fast in Echtzeit von den Szenen aus dem Camp Nou - schaut mal rein!

FC Barcelona gegen Athletic Bilbao heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams!

FC Barcelona gegen Athletic Bilbao heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Kein Problem, DAZN lädt schon kurz nach dem Abpfiff die Highlights der Partie hoch. Alternativ könnt Ihr Euch auch das ganze Spiel im Re-Live ansehen. Voraussetzung dafür ist aber logischerweise ein Abo bei DAZN.

FC Barcelona gegen Athletic Bilbao heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

FC Barcelona bisher 197 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Athletic Bilbao 98 Siege 65 34 Remis 34 369 erzielte Tore 276 859 Mio. Euro Marktwert 204 Mio. Euro Lionel Messi (112 Mio. Euro) wertvollster Spieler Iñaki Williams (40 Mio. Euro)

FC Barcelona gegen Athletic Bilbao heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick