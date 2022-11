FC Barcelona: Gironas Shootingstar Arnau Martínez "würde gerne zurückkehren"

Arnau Martínez wurde einst beim FC Barcelona aussortiert, inzwischen ist er ein Shootingstar in Spaniens Liga. Kommt es zur Rückkehr?

WAS IST PASSIERT? Rechtsverteidiger Arnau Martínez vom FC Girona kann sich eine Rückkehr zum FC Barcelona vorstellen. Zudem ist der Shootingstar der spanischen Liga inzwischen sogar froh darüber, einst von den Katalanen aussortiert worden zu sein.

WAS WURDE GESAGT? Im Gespräch mit Esport3, welches von Mundo Deportivo zitiert wurde, sprach Martínez über eine mögliche Rückkehr nach Barcelona. "Natürlich würde ich gerne zu Barça zurückkehren, aber genauso würde ich gerne zu jedem großen Klub wechseln", sagte der 19-Jährige.

Bereits in der Jugend hatte Martínez für die Katalanen gekickt, war allerdings als 13-Jähriger aussortiert worden. Nach zwei Jahren bei CE L'Hospitalet kam er 2018 in die Jugend von Girona und arbeitete sich bis zu den Profis nach oben. "Am Anfang war es hart und ich habe ein paar Tage lang geweint, aber ich muss ihnen danken, dass sie mich rausgeschmissen haben, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Vielleicht wäre ich jetzt bei Barça und würde in der zweiten Mannschaft spielen", blickte Martínez auf seinen Abschied von Barcelona zurück.

WAS IST DER HINTERGRUND? Mit Blick auf die Entwicklung von Martínez und der gleichzeitigen Problematik von Barça auf der Rechtsverteidigerposition kam der Rauswurf des Spaniers damals vielleicht ein bisschen früh, möglicherweise korrigiert Barcelona diesen Fehler durch eine Rückholaktion von Martínez. Zuletzt hatte Cadena SER bereits berichtet, dass der Klub einen Transfer bereits im Winter prüfe. Martínez' Vertrag in Girona läuft noch bis 2025.

Bedarf auf der Position besteht auf jeden Fall. Aktuell verfügt Barça auf der Position des Rechtsverteidigers nur über Sommer-Neuzugang Hector Bellerín, der allerdings noch nicht durchweg überzeugen konnte. Alternativ probierte Trainer Xavi auf dieser Position auch Sergi Roberto, Jules Koundé oder den eigentlichen Linksverteidiger Alex Balde.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Martínez kommt in der laufenden Saison auf zwölf Pflichtspieleinsätze für Girona, in denen er immerhin bereits zwei Treffer erzielte und einen weiteren vorbereitete. Im September gab er sein Debüt in der spanischen U21-Auswahl.