FC Barcelona: Transfer von Julián Araujo offenbar vor dem Abschluss

Der FC Barcelona steht offenbar vor der Verpflichtung von Julián Araujo. Der Youngster soll vorerst für die zweiten Mannschaft registriert werden.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona steht nun doch vor der Verpflichtung von Julián Araujo. Das berichtet unter anderem Transferexperte Fabrizio Romano. Demnach wird der 21-Jährige am Donnerstag nach Barcelona reisen und für vier Millionen Euro Ablöse von LA Galaxy kommen. Weiter heißt es, dass der Rechtsverteidiger in dieser Saison aber nicht mehr für die Barca-Profis spielen wird, sondern vorerst die zweite Mannschaft verstärken wird. In der nächsten Spielzeit könnte er dem Vernehmen nach aber Teil des Xavi-Teams werden.

WAS WURDE GESAGT? Rafa Marquez, der Trainer der zweiten Mannschaft der Katalanen, sagte im Gespräch mit Relovo über Araujo: "Es war nicht mein Wunsch, aber ich bin froh, dass er kommt. Sie haben ihn schon beobachtet, bevor ich hierher kam. Jetzt hat sich die Situation ergeben, und ich bin sehr froh darüber. Er wird eine Zeit lang bei mir bleiben und dann in die erste Mannschaft wechseln. Er soll sich ein bisschen eingewöhnen und ich hoffe, dass er hier eine schöne Karriere hat".

WAS IST DER HINTERGRUND? Eigentlich sollte Araujo schon im Januar nach Barcelona wechseln, der Deal scheiterte aber kurioserweise daran, dass die Blaugrana die Papiere am Deadline Day 18 Sekunden zu spät eingereicht hatten. Die FIFA untersagte daher den Deal, Barcelona aber zog dagegen vor den internationalen Sportgerichtshof (CAS).

Mit Héctor Bellerín hat ein Rechtsverteidiger den Klub vor wenigen Wochen Richtung Lissabon verlassen. Araujo soll perspektivisch auf den Spanier folgen. Auch der Vertrag von Sergi Roberto läuft nach der Saison aus, Medienberichten zufolge steht der 31-Jährige aber vor einer Vertragsverlängerung.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Araujo war bei LA Galaxy gesetzt und stand in der vergangenen Saison 40-mal auf dem Platz. Dabei verzeichnete er einen Treffer und fünf Assists. In Los Angeles hat er noch einen bis Dezember 2025 laufenden Vertrag, sein Marktwert liegt aktuell bei sechs Millionen Euro.

