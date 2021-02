FC Barcelona: Antoine Griezmann legt sich auf dem Platz mit Gerard Pique an

Die Stimmung beim FC Barcelona war im Spiel gegen PSG nicht gut. Schon in der ersten Halbzeit geraten Griezmann und Pique heftig aneinander.

Antoine Griezmann und Gerard Pique vom FC Barcelona sind während der 1:4-Niederlage ihres Klubs gegen Paris Saint-Germain in der Champions League unschön aneinandergeraten. Die Beiden lieferten sich ein hitziges Wortgefecht, das über die Außenmikrofone im leeren Stadion gut zu hören war.

In der 39. Minute verlor Griezmann in der gegnerischen Hälfte die Kugel, sodass Barca in einen Konter lief, den Pique und Co. in höchster Not noch entschärfen konnten. Anschließend pflaumte Pique Griezmann wegen des Ballverlustes an: "Nicht mal eine lange Ballbesitzphase! Wir rennen hier wie die Verrückten herum, Alter!", sagte der Abwehrspieler in Richtung des Franzosen.

Griezmann bringt Pique zum Ausrasten

Griezmann ließ die Kritik nicht auf sich sitzen und fluchte zurück: "La concha de tu madre", was im südamerikanischen Raum eine weit verbreitete Beleidigung ist und auf Deutsch so viel wie "Die F***e deiner Mutter!" heißt. Der fuchsteufelswilde Pique antwortete daraufhin: "Nein, die F***e deiner Mutter!"

Griezmann wollte sich nach Spielende nicht zu der hitzigen Diskussion äußern, sondern nahm nur zu dem Ergebnis Stellung. "Das ist nicht das Bild, das wir abgeben möchten. Vier Gegentore zu Hause. Das ist hart", sagte er.