FC Barcelona: Ansu Fati droht nach Meniskusriss wohl wochenlange Pause

Supertalent Ansu Fati vom hat sich im LaLiga-Spiel gegen Real Betis (5:2) einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen. Das gab der spanische Vizemeister am Samstagabend offiziell bekannt.

In den kommenden Tagen werde man über die Therapiemaßnahmen entscheiden, eine Ausfalldauer nannte Barca nicht. Aufgrund der Schwere der Verletzung könnte dem 18-jährigen Offensivspieler aber eine Pause von mehreren Wochen oder sogar Monaten drohen.

Fati hatte die erste Halbzeit gegen Betis zwar noch zu Ende gespielt, wurde zur Pause dann jedoch ausgewechselt und durch Lionel Messi ersetzt.

