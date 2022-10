FC Barcelona: Ansu Fati liebäugelt angeblich mit Abschied

Nach dem CL-Aus die nächste schlechte Nachricht für Barça: Die Katalanen könnten eines ihrer größten Talente verlieren.

Supertalent Ansu Fati spielt mit dem Gedanken, den FC Barcelona im kommenden Sommer zu verlassen. Das berichtet die spanische Zeitung Sport. Demnach sei der 19-Jährige unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten unter Trainer Xavi.

Offiziell heißt es, Fati werde nach einer langwierigen Oberschenkelverletzung, die ihn von Januar bis März diesen Jahres außer Gefecht setzte, langsam wieder an die maximale Belastung rangeführt. Die Sport sagt: Das stimmt nicht. Ansu Fati sei seit dem Ende der vergangenen Saison fit und stand trotzdem nur in drei von 16 Spielen in der Startelf.

Ansu Fati: Vertrag beim FC Barcelona bis 2027

Im Gespräch mit seinem Agenten Jorge Mendes soll der Spanier daher den Wunsch geäußert haben, Barcelona im kommenden Jahr verlassen zu wollen, sollte sich an seiner Situation nichts ändern. Das Problem: Fati besitzt noch einen Vertrag bis 2027 sowie eine Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro.

Die Katalanen sind daher nicht unter Druck, das Mega-Talent unter Wert abzugeben.