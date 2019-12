FC Barcelona: Ansu Fati fällt mit Hüftprellung vorerst aus

Ansu Fati ist der Shootingstar der diesjährigen La-Liga-Saison. Nun fällt der Youngster des FC Barcelona vorerst verletzt aus.

Der muss vorerst auf Offensivjuwel Ansu Fati verzichten. Wie Barca auf Twitter vermeldete, fällt der Youngster mit einer Hüftprellung mindestens für das Spiel gegen aus.

Zu der Ausfalldauer machte Barca keine Angaben. Fati zog sich die Verletzung im Clasico gegen Real Madrid am vergangenen Mittwoch zu.

Ansu Fati: Durchbruch bei Barca

Der 17-Jährige feierte in der laufenden Spielzeit sowohl in der Liga als auch in der sein Debüt für die Profimannschaft der Katalanen.

Bislang kam der U21-Nationalspieler Spaniens in zehn La-Liga-Einsätzen auf zwei Treffer. Sein Vertrag bei der Blaugrana läuft noch bis 2022.