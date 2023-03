FC Barcelona angeblich an Amar Dedic von RB Salzburg interessiert

Für die Rechtsverteidigerposition hat der FC Barcelona angeblich mit Amar Dedic einen Spieler aus Österreichs Bundesliga im Blick.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona beobachtet angeblich Rechtsverteidiger Amar Dedic von RB Salzburg. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport. Demnach hätten die Scouts der Katalanen den Bosnier beim Länderspiel seines Landes gegen Island in der EM-Qualifikation im Blick gehabt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der rechte Platz in Barças Viererkette ist zur Problemposition beim LaLiga-Tabellenführer geworden. Mit Sergi Roberto gibt es nur einen gelernten Rechtsverteidiger im Kader.

Dedic wäre ein günstige Alternative, denn der Marktwert des 20-jährigen Bosniers wird auf nur zehn Millionen Euro geschätzt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Dedic wurde in Österreich geboren und durchlief die RB-Jugend. In der Saison 21/22 war er an den Wolfsberger AC verliehen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In Österreichs Bundesliga zählt Dedic in der aktuellen Saison zu den Stammspielern im Team von Trainer Matthias Jaissle. Er hat in 17 Liga-Partien drei Vorlagen geliefert.

Für Bosnien hat er seit seinem Debüt im März 2022 fünf Länderspiele gemacht.