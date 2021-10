Wechselt Barca-Stürmer Alex Collado zu Bayer Leverkusen?

Alex Collado ist bei Barca in dieser Saison nicht spielberechtigt. Nun könnte der 22-Jährige in die Bundesliga zu Bayer Leverkusen wechseln.

Bundesligist Bayer Leverkusen zeigt wohl Interesse an Stürmer Alex Collado vom FC Barcelona. Dies berichten die spanische Sport als auch das Portal fichajes.net übereinstimmend.

Der 22-Jährige absolvierte in dieser Spielzeit noch keine einzige Minute. Die Katalanen hatten den Offensivmann im Anschluss an einen geplatzten Last-Minute-Wechsel am Deadline Day weder für die erste noch für die zweite Mannschaft registriert und damit ist er bis Saisonende nicht spielberechtigt.

Alex Collado steht bis 2023 bei Barca unter Vertrag

Der Vertrag Collados läuft noch bis 2023, ein Abschied in der Winterpause gilt als sehr wahrscheinlich. Ob der Stürmer ausgeliehen oder komplett verkauft wird, ist derweil noch offen.

Laut dem spanischen Journalisten Melvin Pastore wären die Katalanen aber wohl sogar bereit, den Vertrag des Spielers vorzeitig aufzulösen.