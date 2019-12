FC Barcelona: AC Milan und Inter offenbar an Jean-Clair Todibo interessiert

Konkurrenz für Bayer Leverkusen: Offenbar sind die beiden Mailänder Klubs ebenfalls an der Verpflichtung von Barcas Todibo interessiert.

Die beiden Mailänder Klubs AC und Inter sind offenbar an einer Verpflichtung von Jean-Clair Todibo vom interessiert. Das berichtet die Sport.

Demnach soll es am Freitag in Mailand bereits zu einem Treffen zwischen den Vertretern der italienischen Vereine sowie Barcas Sportdirektor Eric Abidal gekommen sein. Die Blaugrana würde dem Franzosen angeblich für einen Winterwechsel keine Steine in den Weg legen, besteht aber auf eine Rückkauf-Option

wohl Favorit auf Todibo-Verpflichtung

Auch mit Bayer Leverkusen wurde der 19-Jährige in Verbindung gebracht. Dem Bericht zufolge soll die Werkself allerdings nicht mit der Rückkauf-Option einverstanden sein, gilt aber dennoch als Favorit auf die Verpflichtung des Barca-Profis. Weiter heißt es, der Bundesligist habe bereits ein Angebot in Höhe von 10 Millionen Euro abgegeben.

Der Youngster wechselte im Sommer 2019 aus Toulouse zu den Katalanen. Dort kam er jedoch nicht über die Rolle des Reservisten hinaus. In der laufenden Spielzeit stand er lediglich zwei Mal auf dem Platz. Sein Vertrag in Barcelona läuft noch bis zum Sommer 2023.