FC Barcelona - Twitter-Account heizt Spekulationen um Trabzon-Juwel Abdülkadir Ömür an: "Hör' nie auf, deine Träume zu verfolgen"

Abdülkadir Ömür steht bei vielen europäischen Topklubs auf dem Zettel. Die Spekulationen um Barca wurden nun auf Twitter angeheizt.

Der hat via Twitter die Spekulationen über eine mögliche künftige Verpflichtung des türkischen Offensivjuwels Abdülkadir Ömür von angeheizt.

Barcas offizieller Twitter-Account in türkischer Sprache teilte ein Video-Interview Ömürs auf Trabzons Webseite, in dem der 20-Jährige davon spricht, eines Tages an der Seite von Lionel Messi für die Katalanen spielen zu wollen. "Hör' nie auf, deine Träume zu verfolgen und gib' nicht auf", schrieben die Katalanen.

Abdülkadir Ömür: "Bei Barca mit Messi zu spielen ist die Kirsche auf der Torte"

Ömür, der schon als 16-Jähriger für die Profis von Trabzonspor debütiert hatte, wurde in jüngerer Vergangenheit mit einigen europäischen Topklubs, darunter Barcelona, in Verbindung gebracht. In besagtem Interview erklärte der viermalige Nationalspieler: "Bei Barcelona mit Messi zu spielen ist die Kirsche auf der Torte im Fußball. Ich kann nicht leugnen, dass ich ein Fan von Messi und Barca bin. Ich weiß, dass das schwierig ist, aber ich will meinen Traum wahr machen."

😍💙❤



🇹🇷 Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür: "Barcelona'da Messi ile oynamak futbolda zirve. Barça ve Messi hayranlığım malum. Yaşanılması zor bir hayalmiş gibi görünüyor ama ben bu hayali gerçekleştirmeyi hep düşünüyorum."



🙏 Hayaller hızlı bile olsa, peşinden koşmayı bırakma... https://t.co/mD2Bdg3ApW — FC Barcelona (🏠) (@fcbarcelona_tr) April 22, 2020

In der aktuell unterbrochenen Saison steht Ömür, der von September 2019 bis Ende Februar 2020 wegen eines Meniskusrisses ausgefallen war, bisher bei elf Pflichtspieleinsätzen (ein Tor, zwei Assists). Sein Vertrag in Trabzon läuft noch bis Sommer 2022.