FC Barcelona: Abde Ezzalzouli angeblich im Visier von Bayer Leverkusen

Bayer ist stark in die neue Saison gestartet. Trotzdem soll personell in der Offensive nochmal nachgelegt werden.

WAS IST PASSIERT? Bundesligist Bayer Leverkusen hat seine Transferaktivitäten offenbar noch nicht abgeschlossen. Wie die spanische Zeitung Sport am Dienstag berichtet, soll der Werksklub am marokkanischen Linksaußen Abde Ezzalzouli vom FC Barcelona Interesse haben.

Als Ablösesumme sind 20 Millionen Euro im Gespräch. Der 21-Jährige besitzt noch einen Vertrag bis 30. Juni 2026 bei den Katalanen. In der vergangenen Saison war Ezzalzouli an CA Osasuna aus Pamplona von Barca ausgeliehen worden.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In Osasuna zeigte er starke Leistungen und brachte es in 34 Partien auf sechs Tore und zwei Vorlagen. In den bisherigen beiden Partien der neuen Saison stand er in zwei Partien für insgesamt 67 Minuten auf dem Platz.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Gettyimages