FC Barcelona entschied sich 2016 gegen Transfer von Paul Pogba: "Konnten es uns nicht leisten"

2016 kehrte Paul Pogba nach England zu Manchester United zurück. Dabei hätte der Weltmeister auch in Spanien landen können.

Der hat im Sommer 2016 die Möglichkeit verstreichen lassen, Paul Pogba von zu verpflichten. Stattdessen wechselte der Franzose zurück zu .

"Im Sommer 2015 spielte Pogba in Turin und wir haben Juve gesagt, dass wir interessiert seien, wenn sie den Spieler eines Tages verkaufen würden", verriet Barca-Präsident Josep Maria Bartomeu bei ESPN.

Die Katalanen vereinbarten mit der Alten Dame und Pogba-Berater Mino Raiola ein Matching Right. Würde Juventus Pogba in Zukunft verkaufen, hätte der spanische Meister jederzeit die Möglichkeit, ein Angebot in gleicher Höhe abzugeben und den Spieler zu verpflichten.

Barca konnte sich Pogba-Transfer 2016 nicht leisten

2016 einigten sich Juventus und United schließlich auf eine Ablöse von 105 Millionen Euro, woraufhin Barca aus finanziellen Gründen auf sein Matching Right verzichtete.

"Sie teilten uns mit, was das Angebot sein sollte, und wir konnten uns diesen Betrag damals nicht leisten", erklärte Bartomeu.