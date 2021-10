Im Rahmen des 10. Spieltags der Bundesliga empfängt der FC Augsburg heute den VfB Stuttgart. Los geht es um 15.30 Uhr.

Das Duell zwischen den beiden schwäbischen Aushängeschildern Augsburg und Stuttgart ist auch das Aufeinandertreffen der Pokalenttäuschungen. Die Augsburger unterlagen im Elfmeterschießen beim VfL Bochum, Stuttgart schied gegen den 1. FC Köln aus. Und auch in der Liga läuft es für beide nicht rund.

Der vom Verletzungspech geplagte VfB rangiert mit zehn Punkten nach neun Spielen auf dem 13. Platz, noch düsterer sieht es bei den bayrischen Schwaben aus. Augsburg hat erst sechs Punkte geholt und liegt aktuell auf dem Relegationsplatz. Nicht nur Trainer Markus Weinzierl, auch Manager Stefan Reuter geriet zuletzt gehörig unter Druck.

Krisengipfel heute zwischen Augsburg und Stuttgart: Goal hat alle Infos zum Spiel inklusive Übertragung.

Wird diese Partie heute das letzte Spiel für Markus Weinzierl als Trainer der Augsburger? Muss vielleicht sogar Stefan Reuter seinen Hut nehmen? Oder geht stattdessen die Krise beim VfB Stuttgart weiter? Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel heute sehen könnt.

Vor dieser Saison gab es eine weitere, wichtige Änderung bei den Übertragungsrechten der Bundesliga. Der Pay-TV-Sender Sky verlor nach den Freitagsspielen nun auch noch die Rechte an den Partien am Sonntag. Diese werden seither vom Streamingdienst DAZN übertragen. Das gilt dann natürlich auch für das Spiel der Augsburger heute gegen Stuttgart.

DAZN beginnt um 15 Uhr mit der Vorbereichterstattung zur Partie. Diese moderiert Sebastian Benesch, Ralph Gunesch ist als Experte mit am Start. Kommentator der Begegnung ist Uli Hebel.

Wichtig zu erwähnen ist dabei, dass das heutige Spiel nicht nur im LIVE-STREAM zu sehen ist, sondern auch ganz ohne Internetverbindung via TV. Dafür ist allerdings die Buchung der beiden linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 Voraussetzung. Und diese stehen nur TV-Kunden von Vodafone oder Sky als Option zur Verfügung. Das Spiel der Augsburger gegen Stuttgart läuft ab 15 Uhr auf DAZN 2.

Wer nicht über die beiden linearen Sender verfügt, dem bleibt der klassische LIVE-STREAM auf der DAZN-Plattform. Dieser ist auf verschiedenen Geräten nutzbar.

Wer einen modernen Smart-TV hat, kann ohne weiteres externes Gerät die App einfach herunterladen und DAZN auf dem heimischen TV nutzen. Wer einen etwas älteren Fernseher hat, der kann einen TV-Stick oder aber die PlayStation bzw. Xbox für die DAZN-Übertragungen nutzen.

Zudem steht DAZN natürlich auch auf vielen mobilen Geräten für die Nutzung von unterwegs zur Verfügung. Smartphone, Tablet oder der Laptop bieten sich dafür bestens an. Eine Übersicht über alle von DAZN unterstützten Geräte findet Ihr unter diesem Link.

DAZN ist das Zuhause für nationalen und internationalen Spitzenfußball. An der Spitze thront natürlich die Champions League als internationales Flaggschiff, doch auch viele nationale Topligen sind bei DAZN beheimatet. Die Bundesliga zählt wie erwähnt dazu, ebenso aber auch die Ligue 1, die Serie A und La Liga.

Abseits des runden Leders zeigt DAZN die wichtigsten Turniere im Darts, dazu die NFL, die NBA und die MLB aus den USA. Auch Boxen und Wrestling gehören zum Portfolio von DAZN, ebenso die Tennistour der Damen oder die Handball-Champions-League.

Zwei unterschiedliche Laufzeitmodelle stehen interessierten Abonnenten zur Wahl. Das monatliche kündbare Abo schlägt mit 14,99 Euro zu Buche, das Jahresabo kostet 149,99 Euro.

Falls Ihr das Spiel heute nicht live verfolgen können, ist vielleicht unser LIVE-TICKER die richtige Adresse. Dort verpasst Ihr keine wichtige Szene und werdet quasi in Echtzeit über alle Geschehnisse in Augsburg informiert.

Der VfB Stuttgart gewann vier der vergangenen fünf Bundesliga-Spiele gegen den FC Augsburg (1N) – in den acht Partien zuvor war der VfB noch sieglos geblieben und hatte überhaupt nur drei Siege in den ersten 11 Duellen gegen den FCA gefeiert (1U 7N).

Unter allen Teams, gegen die der FC Augsburg mindestens zwei Mal zu Hause in der Bundesliga antrat, hat der FCA daheim im Oberhaus nur gegen den Hamburger SV eine höhere Siegquote (71%) als gegen den VfB Stuttgart (63% - 5 von 8 gewonnen).

Augsburg ist seit vier Bundesligaspielen sieglos (1U 3N). Den einzigen Saisonsieg feierte der FCA am 5. Spieltag beim 1-0 gegen Borussia Mönchengladbach. Immerhin holte der FCA aus den letzten beiden Partien in Augsburg vier von sechs Punkten, nachdem die ersten beiden Heimspiele noch verloren gegangen waren.

Der VfB Stuttgart ist seit vier Bundesligapartien ohne Niederlage (1S 3U) – das gelang den Schwaben zuvor letztmals im Februar/März (damals sogar 5 Spiele). Auswärts ist Stuttgart in dieser Saison noch sieglos (3U 1N), die Schwaben spielten in der Fremde zuletzt dreimal in Folge unentschieden.

Mit nur sechs Punkten nach neun Partien ist es die schwächste Zwischenbilanz des FC Augsburg seit sechs Jahren: In der Saison 2015/16 waren es zum Vergleichszeitpunkt sogar nur fünf Punkte (Vereinsnegativrekord). Augsburgs Trainer damals war wie aktuell Markus Weinzierl, der am Saisonende noch Rang 12 erreichte.

Augsburg erzielte nur fünf Tore, das ist geteilter Vereinsnegativrekord (auch 2012/13) nach neun Bundesligaspielen und Ligatiefstwert gemeinsam mit Bielefeld. Zudem erarbeitete sich der FCA nur einen Expected-Goals-Wert in Höhe von 7.2 und stellt nur drei verschiedene Torschützen – ebenfalls beides Ligatiefstwert.

Bei der 1-4-Niederlage in Mainz am 9. Spieltag kassierte Augsburg bereits zum dritten Mal in dieser Bundesligasaison vier oder mehr Gegentore – schon einmal öfter als in der kompletten Vorsaison. Insgesamt steht der FCA bei 18 Gegentoren, das überbot Augsburg nach neun Spieltagen nur 2019/20 (21).

Der FC Augsburg kassierte in dieser Saison bereits sechs Gegentore in der Anfangsviertelstunde – mindestens doppelt so viele wie jedes andere Team und nur eines weniger als in der Vorsaison. In der Vorsaison wurde der FCA übrigens in beiden Duellen mit dem VfB in den ersten 15 Minuten überwunden.

Stuttgarts Wahid Faghir erzielte am 9. Spieltag als Joker in der Nachspielzeit den 1-1-Ausgleich gegen Union Berlin. Er avancierte ist im Alter von 18 Jahren und 87 Tagen zum zweitjüngsten BL-Torschützen des VfB – jünger war nur Timo Werner (17J 200T). Zudem ist er der erste dänische VfB-Torschütze seit Jon Dahl Tomasson 2006.