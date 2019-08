Bericht: FC Augsburg vor Verpflichtung von Ex-Arsenal-Verteidiger Stephan Lichtsteiner

Der FC Augsburg steht wohl vor einem Transfercoup. Ex-Juve- und Arsenal-Star Stephan Lichtsteiner soll beim Bundesligisten anheuern.

Bundesligist steht wohl unmittelbar vor der Verpflichtung von Rechtsverteidiger Stephan Lichtsteiner. Das berichtet der kicker am Sonntagmorgen.

Der 35-jährige Schweizer, der nach sieben Jahren bei in der vergangenen Saison für den in der Premier League aufgelaufen war, ist seit Juli vertragslos und könnte somit ablösefrei in die wechseln.

Stephan Lichtsteiner könnte dem FC Augsburg mit seiner Erfahrung helfen

Lichtsteiner könnte die Abwehr des FCA nach der 1:5-Pleite bei Borussia Dortmund dank seiner Erfahrung stabilisieren. Nach dem Abgang von Jonathan Schmid zum SC Freiburg hat das Team von Martin Schmidt auf der Position des Rechtsverteidigers Bedarf.

Der 105-fache Schweizer Nationalspieler lief in seiner Karriere für Juventus und insgesamt 301-mal in der italienischen auf. Hinzu kommen 89 Einsätze für den in der und insgesamt 58 Spiele im Europapokal.