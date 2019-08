FC Augsburg holt Felix Uduokhai auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg

Der FC Augsburg verstärkt seine Abwehr mit dem jungen Innenverteidiger Felix Uduokhai. Der 21-Jährige kommt auf Leihbasis aus Wolfsburg.

Der leiht Innenverteidiger Felix Uduokhai bis Sommer 2020 vom -Konkurrenten aus. Wie der FCA am Mittwochvormittag offiziell mitteilte, besitzt man für den U21-Vize-Europameister zudem eine Kaufoption.

"Es freut uns sehr, dass sich mit Felix Uduokhai ein weiterer deutscher Junioren-Nationalspieler für den FC Augsburg entschieden hat, da wir von seinen Qualitäten absolut überzeugt sind", sagte Stefan Reuter, Augsburgs Geschäftsführer Sport. Über die Ablösemodalitäten ist nichts bekannt.

Felix Uduokhai will beim FC Augsburg den nächsten Schritt machen

Uduokhai war 2017 von nach Wolfsburg gewechselt, hatte beim VfL aber schon in der vergangenen Saison keinen Stammplatz mehr. "Ich bin froh, dass es mit der Ausleihe geklappt hat und der FCA mir die Möglichkeit bietet, hier den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen in Augsburg bin ich davon überzeugt, dass dies die richtige Entscheidung ist und ich der Mannschaft helfen kann, ihre Ziele zu erreichen“, erklärte der 21-Jährige.

Für Wolfsburg absolvierte Uduokhai insgesamt 37 Pflichtspiele (drei Tore).