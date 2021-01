FC Augsburg vs. FC Bayern München: 0:1 (0:1) - Die Bundesliga im TICKER zum Nachlesen

Der FC Bayern München hat sich beim FC Augsburg einen knappen 1:0-Sieg erkämpft. Das goldene Tor erzielte Robert Lewandowski per Elfmeter.

Bayern München hat seine Spitzenposition in der zum Hinrunden-Ende dank Weltfußballer Robert Lewandowski und mit dem sprichwörtlichen "Dusel" gefestigt. Der Stürmerstar führte den deutschen Rekordmeister im bayerisch-schwäbischen Derby beim mit seinem 22. (!) Saisontor zu einem 1:0 (1:0)-Zittersieg.

Nach Lewandowskis Treffer (13., Foulelfmeter) vergab Joker Alfred Finnbogason für den FCA mit einem Handelfmeter ans Aluminium die große Ausgleichschance (76.). So stand für die Bayern erstmals in der Liga seit dem fünften Spieltag (5:0 gegen Frankfurt) wieder die Null.

"Lewa" wandelt weiter auf den Spuren von "Bomber" Gerd Müller. Die Bayern-Legende war zur "Halbzeit" der Saison 1971/72, an deren Ende er 40 Tore erzielt hatte, nur 17-mal erfolgreich. Ungewöhnlich: "Lewa" wurde ausgewechselt (67.), besprach sich danach kurz mit einem Bayern-Physio und deutete dabei auf sein Gesicht.

"Wir wollen jetzt nachlegen", betonte Bayern-Coach Hansi Flick vor dem Anpfiff noch einmal. Dieses Vorhaben ging er mit fast derselben Elf an, die Freiburg niedergerungen hatte (2:1) - nur Lucas Hernandez rückte für Alphonso Davies ins Team. Flick bewies damit ein glückliches Händchen: Der Linksverteidiger schaltete sich immer wieder in der Offensive ein und holte nach einem plumpen Foul von Rani Khedira den Elfmeter zur Führung heraus. Lewandowski verwandelte nach dem üblichen Zwischenhüpfer gewohnt sicher.

Gegen die Bayern, meinte FCA-Coach Heiko Herrlich bei Sky, könne eine Mannschaft "zeigen, was du für einen Wert hast". Das Bemühen war seinem Team nicht abzusprechen, spielerisch aber blieb zu vieles Stückwerk. Herrlichs Plan, mit einem 3-4-3 die gefährlichen Münchner Außen zu stoppen, verfing ebenfalls nur bedingt.

Die Bayern-Defensive um den umsichtigen Abwehrchef David Alaba wurde lange Zeit nicht richtig gefordert. Vertretbar war die Entscheidung, dem lautstark protestierenden FCA nach einem Handspiel von Hernandez (26.) einen Elfmeter zu verweigern; der Franzose war weggerutscht.

Auf der anderen Seite versäumten es die Bayern, die Vielzahl ihrer Chancen zu weiteren Toren zu nutzen. Lewandowski traf den Außenpfosten (42.), zur Pause zählte die Statistik 0:12 Torschüsse.

Mit der Einwechslung von Tobias Strobl stabilisierte Herrlich nach dem Seitenwechsel seinen Defensivverbund. Plötzlich taten sich die Bayern schwer, spielten weniger zielstrebig und konzentriert. Für Lewandowski kam Leroy Sane, Müller rückte ins Sturmzentrum. Doch die Gäste suchten die Vorentscheidung nicht mit aller Vehemenz und ließen Augsburg auf einen Glückstreffer hoffen. Den vergab Finnbogason nach Benjamin Pavards Handspiel.

Quelle: SID

FC Augsburg vs. FC Bayern München im TICKER Endstand: 0:1 (0:1) Tore: 0:1 Lewandowski (13.) Aufstellung Augsburg Gikiewicz - Oxford, Uduokhai, Gouweleeuw - Caligiuri, Gruezo, Khedira (46. Strobl), Iago - Hahn (72. Niederlechner), Vargas (72. Jensen), Richter (72. Finnbogason) Aufstellung FC Bayern Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry (67. Sane), Müller (89. Martinez), Coman (80. Musiala) - Lewandowski (67. Tolisso) Gelbe Karten: Khedira (FCA, 15.), Uduokhai (FCA, 62.) Bes. Vorkommnisse: Finnbogason (Augsburg) verschießt Elfmeter (77.)

ENDSTAND | FC Augsburg - FC Bayern München 0:1 (0:1) | Tore: 0:1 Lewandowski (13.)

90.+3 | Uduokhai nochmal mit der Chance! Jensen bedient den Innenverteidiger von links am langen Pfosten, der ehemalige 1860-Spieler bugsiert den Ball aber über die Querlatte.

90.+1 | Die Nachspielzeit wird angezeigt, vier Minuten Nachschlag bekommen wir.

89. Minute | Augsburg vs. FC Bayern im LIVE-TICKER | Wechsel beim FCB: Martinez kommt für Müller

88. Minute | Niederlechner! Nach schönem langen Ball von Jensen ist der Augsburger Stürmer links im Sechzehner gegen Boateng durch und probiert es aus zehn Metern linker Position, trifft mit seinem halbhohen Versuch aber nur das Außennetz!

86. Minute | Iago mit der nächsten Hereingabe von links, Alaba stolpert die Kugel am langen Pfosten von Jensen, der die Füße aber nicht mehr richtig platziert bekommt und den Abschluss verpasst. VIer Minuten noch.

84. Minute | Kimmich regt sich fürchterlich auf, weil er nicht aufpasst und in Schiedsrichter Dr. Jöllenbeck hineinrennt. Der Münchner greift dem Schiedsrichter aus Frust anschließend noch an den Hintern und hat Glück, dass seine Aktion keine Konsequenzen hat.

82. Minute | Pavard probiert es nochmal mit einer Hereingabe von rechts, der Ball des erneut sehr blassen Franzosen ist aber viel zu lang und keine Gefahr für die Augsburger.

80. Minute | FC Augsburg - FC Bayern im LIVE-TICKER | Wechsel beim FCB: Musiala kommt für Coman

80. Minute | Unterdessen tauscht Hansi Flick nochmal: Musiala kommt für Coman ins Spiel.

79. Minute | Die Schlussphase in Augsburg ist im vollen Gange, die Gastgeber sind mittlerweile die bessere Mannschaft und näher am Ausgleich als die Bayern am 2:0. Etwas mehr als zehn Mnuten sind noch auf der Uhr.

77. Minute | Finnbogason an den Pfosten! Der Isländer schickt Neuer ins falsche Eck, trifft aber selbst nur den linken Pfosten und verpasst die Riesenchance zum Ausgleich.

75. Minute | Elfmeter für Augsburg! Pedersen und Iago sind sich links im Münchner Sechzehner nicht einig, Pavard steht unmittelbar daneben und bewegt den Oberarm Richtung Ball. Klare Sache!

75. Minute | FC Augsburg gegen Bayern München im LIVE-TICKER | Elfmeter für den FCA

74. Minute | Jensen sucht direkt mit einer Hereingabe links von der Grundlinie Finnbogason im Zentrum, Alaba ist vor dem Isländer aber noch zur Stelle und köpft das Kunstleder aus dem Gefahrenbereich.

72. Minute | FC Augsburg vs. Bayern München im LIVE-TICKER | Wechsel beim FCA: Jensen kommt für Vargas

72. Minute | FC Augsburg vs. Bayern München im LIVE-TICKER | Wechsel beim FCA: Niederlechner kommt für Hahn

72. Minute | FC Augsburg vs. Bayern München im LIVE-TICKER | Wechsel beim FCA: Finnbogason kommt für Richter

71. Minute | Der eben ausgewechselte Lewandowski scheint übrigens angeschlagen zu sein, zumindest schien Flick die Auswechslung nicht freiwillig vorgenommen zu haben. Genaueres ist allerdings noch nicht bekannt.

69. Minute | Die Bayern agieren im zweiten Durchgang enorm konservativ und sind offensiv zudem komplett von der Rolle, kurz vor der Schlussphase bleibt es spannend in Augsburg. Die Fuggerstädter haben offensiv noch nicht nachgelegt, Heiko Herrlich wird aber sicherlich noch austesten, ob mit einem Offensivspieler mehr vielleicht etwas Zählbares zu holen ist.

67. Minute | Augsburg vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER | Wechsel beim FCB: Tolisso kommt für Lewandowski

67. Minute | Augsburg vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER | Wechsel beim FCB: Sane kommt für Gnabry

66. Minute | Lewandowski verstolpert den Ball! Gnabry steckt per Steilpass auf den am kurzen Pfosten durch, wo Lewandowski aufdreht, sich den Ball aber zu weit vorlegt und diesen so ins Toraus befördert.

64. Minute | Die Augsburger sind nun zwar deutlich besser im Spiel, werden es so aber nicht zu einem Tor bringen. Heiko Herrlich sollte zeitnah die nächste Risikostufe einleiten, um nicht die fünfte Niederlage im sechsten Pflichtspiel zu kassieren.

62. Minute | Uduokhai holt sich die nächste Verwarnung ab, trifft im Zweikampf mit Gnabry aber klar den Ball. Schiedsrichter Dr. Jöllenbeck sieht das anders, der Innenverteidiger kassiert seine dritte Gelbe Karte im Saisonverlauf.

62. Minute | FC Augsburg vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Uduokhai (FCA)

60. Minute | Knapp eine Stunde ist in Augsburg gespielt, die Gastgeber haben mittlerweile ordentliche Spielanteile und drehen im Spiel leicht auf. Noch fehlen aber die guten Aktionen, um wirklich dauerhaft für Gefahr zu sorgen.

58. Minute | Coman mal mit einem Versuch! Der Franzose bekommt nach einer verlängerten Kimmich-Hereingabe links im Strafraum den Ball und probiert es aus 15 Metern, die Kugel wird ovn Oxford aber souverän geblockt.

56. Minute | Bayern versucht den Druck mit ein wenig mehr Ballbesitz von der eigenen Defensive zu nehmen, offensive Gefahr entsteht gegen gut stehende Augsburger aber nicht. Das ist zu wenig, um das Ergebnis über die Zeit zu retten.

54. Minute | Vargas wird rausgeführt, eventuell muss Heiko Herrlich gleich wechseln. Es scheint aber so, als würde der Flügelspieler erstmal weitermachen.

52. Minute | Vargas bleibt mit dem Fuß im Rasen hängen und scheint sich verletzt zu haben, der AUgsburger muss am Sprunggelenk behandelt werden.

50. Minute | Die Bayern finden nach Wiederanpfiff noch nicht wirklich in die Partie, haben ein wenig mehr Probleme mit dem aggressiven Anlaufen der Augsburger. Ein Selbstläufer wird das im zweiten Durchgang keineswegs.

48. Minute | Augsburg kommt gut aus der Kabine, Caligiuri darf direkt zwei Ecken in Serie von links in die Gefahrenzone schlagen. Beide Bälle des ehemaligen Schalkers bleiben aber ungefährlich.

46. Minute | Die Augsburger tauschen einmal zur Pause: Strobl kommt für Khedira in die Partie!

46. Minute | Augsburg gegen Bayern München im LIVE-TICKER | Wechsel beim FCA: Strobl kommt für Khedira

46. Minute | Weiter geht's! Die zweite Halbzeit von FC Augsburg vs. FC Bayern München jetzt im LIVE-TICKER

Halbzeit | Augsburg dagegen ist dank des knappen Ergebnisses noch im Spiel, die Mannschaft von Heiko Herrlich braucht aber dringend offensiven Input, um noch etwas Zählbares mitnehmen zu können. Defensiv machen es die Fuggerstädter gar nicht schlecht, verteidigen aber zuweilen deutlich zu tief und machen es sich so selbst schwer.

Halbzeit | Die Bayern sind damit auf dem besten Weg, den zweiten Sieg in Serie zu feiern und wieder zurück in die Spur zu finden. Zwar ist die Führung der Gäste nach wie vor knapp, die Bayern setzen offensiv aber immer wieder Akzente und halten die Augsburger gut vom eigenen Kasten fern. Ein Treffer würde die Verantwortlichen aber sicherlich beruhigen.

HALBZEIT | FC Augsburg vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER | Pausenstand: 0:1 | Tor: Lewandowski (13.)

44. Minute | Augsburg scheint das 0:1 mit in die Kabine nehmen zu wollen, zumindest stehen die Gastgeber schon wieder sehr tief. Die Erfahrung der ersten gut 45 Minuten hat aber gezeigt, dass das eher weniger förderlich für die Sicherheit vor dem eigenen Kasten ist.

42. Minute | Lewandowski an den Pfosten! Gnabry spielt die Kugel von rechts halbhoch an den langen Pfosten, wo der Pole aus drei Metern den Fuß reinhält, aus spitzem Winkel aber nur das Aluminium trifft. Chance vertan!

40. Minute | Fünf Minuten bis zur Pause, die Bayern melden offensiv noch mal Ansprüch an und halten die Augsburger so gut vom eigenen Kasten fern. Die erste Angriffsphase der Gastgeber ist erstmal vorbei.

38. Minute | Starke Parade von Gikiewicz! Lewandowski legt vom rechten Sechzehnereck ins Zentrum zu Gnabry, der es aus 19 Metern mit dem Schlenzer ins linke Eck probiert. Gikiewicz macht sich lang und pariert stark.

37. Minute | Kimmich mit dem Weckruf für die Bayern! Oxford köpft einen Ball aus dem eigenen Sechzehner vor die Füße des Nationalspielers, der aus 22 Metern auf Höhe des linken Pfostens direkt volley abzieht. Der Ball springt nochmal auf, geht aber gut einen halben Meter links am Kasten von Gikiewicz vorbei.

35. Minute | Iago sucht mit einer Flanke von halblinks Richter im Zentrum, ist bei der Hereingabe aber etwas zu hektisch und macht den Ball so zur einfachen Aufgabe für Neuer, der damit auch etwas zu tun bekommt.

33. Minute | Die Bayern schreiben die Geschichte der vergangenen Spiele fort: Eigentlich hat die Mannschaft von Hansi Flick alles im Griff, wirkt nun aber lethargisch und lässt den FCA machen. Die Fuggerstädter können die höheren Spielanteile zwar nicht nutzen, mit der Zeit wird aber die ein oder andere Chance abfallen.

31. Minute | Noch knapp eine Viertelstunde bis zur Pause. Sehen wir noch einen Treffer oder bleibt es beim 1:0 für die Bayern?

29. Minute | Zum ersten Mal verschnaufen die Bayern ein wenig und lassen die Augsburger mal ein wenig kommen. Die Mannschaft von Heiko Herrlich kann durchaus mit dem Ball umgehen, ganz ungefährlich ist das nicht.

27. Minute | Die Augsburger fordern Strafstoß! Hernandez rutscht im Zweikampf mit Gruezo im eigenen Strafraum weg und fasst mit der Hand an den Ball. Darüber kann man diskutieren, denn im Spiel gegen Gladbach hat Neuhaus für eine ähnliche Aktion einen Strafstoß gegen sich bekommen.

25. Minute | Vargas meldet sich auf der rechten Außenbahn immerhin mal offensiv an und holt gegen Hernandez einen Eckball heraus, dieser bringt aber nichts ein.

23. Minute | Lewandowski verfehlt erneut! Diesmal wird er von Coman von rechts flach bedient, der Pole rutscht am Elfmeterpunkt aber leicht weg und setzt seinen Versuch über die Querlatte.

21. Minute | Nächste halbgare Hereingabe von Kimmich, diesmal von halbrechts. Das Ergebnis ist ähnlich: Gouweleeuw kann am langen Pfosten problemlos klären.

19. Minute | Der sehr aktive Hernandez holt den nähsten Eckball von links raus, den Kimmich etwas überambitioniert in den Fünfer prügelt. Dort muss Gikieiwcz zwar nachfassen, präzise war die Hereingabe des Nationalspielers aber nicht.

17. Minute | Die Augsburger können nicht wirklich auf den Gegentreffer reagieren, sind weiterhin umklammert vom Münchner Ballbesitzfußball. Es droht eine sehr einseitige Begegnung zu werden.

15. Minute | Erneut ist Khedira im Zweikampf mit Hernandez zu spät, diesmal wird der Augsburger verwarnt. Es ist seine vierte Gelbe Karte in der laufenden Spielzeit.

15. Minute | FC Augsburg gegen FC Bayern im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Khedira (FCA)

13. Minute | Lewandowski mit Saisontor Nummer 22! Der Pole wartet lange gegen Landsmann Gikiewicz und schiebt dann lässig unten rechts ein. Gikiewicz ist in die andere Ecke unterwegs und hat keine Chance.

13. Minute | FC Augsburg - Bayern München im LIVE-TICKER | TOOOOOR für den FCB: Robert Lewandowski trifft

13. Minute | FC Augsburg vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER | Elfmeter für den FCB

13. Minute | Elfmeter für die Bayern - Dr. Jöllenbeck zeigt auf den Punkt. Hernandez wird von Khedira ein wenig stümperhaft am Fuß getroffen, beide kämpften zuvor um den Ball. Der Münchner war aber früher am Ball - klare Sache!

12. Minute | Lewandowski! Kimmich schlägt den Freistoß von rechts zentral an die Fünferkante, wo sich Lewandowski erneut davonstiehlt und aus sechs Metern Zentimeter über die Querlatte köpft. Der Pole stand bei seinem Abschluss aber wohl knapp im Abseits.

11. Minute | Nächste ordentliche Freistoßposition für die Bayern, Caligiuri hatte gegen Coman leicht links vor dem eigenen Tor hingelangt. Die Kugel liegt in rund 28 Metern Abstand zum Augsburger Kasten bereit.

9. Minute | Gnabry mit dem nächsten Abschluss, diesmal vom linken Sechzehnereck. Das Kunstleder rutscht dem Münchner aber über den Fuß und geht dementspreicht weit oben rechts über den Kasten von Gikieiwcz.

7. Minute | Die medizinische Abteilung der Bayern ist auf dem Platz, Khedira hatte Goretzka im Zweikampf am Hals getroffen. Der Münchner steht aber schon wieder und scheint gleich weitermachen zu können.

6. Minute | Die Augsburger stehen sehr tief, teilweise mit sieben Spielern auf der letzte Verteidigungslinie. Das wird ein hartes Stück Arbeit für die Bayern, da durchzubrechen.

4. Minute | Erster Abschluss FCB! Kimmich bringt den Eckball von rechts in den Fünfer, wo Lewandowski überraschend völlig frei steht. Uduokhai eilt zur Hilfe und bugsiert den Ball so aus kurzer Distanz in Richtung eigenes Tor, dort packt Gikiewicz im Zentrum aber sicher zu.

3. Minute | Gnabry hat auf der rechten Seite mal ein wenig Raum und geht gegen Uduokhai ins Dribbling, der Augsburger behindert den Nationalspieler aber auf dem Weg in den Sechzehner und klärt zum Eckball.

1. Minute | Das Spiel läuft! FC Augsburg vs. FC Bayern München jetzt hier im LIVE-TICKER

Vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist Dr. Matthias Jöllenbeck, seine Assistenten an den Seitenlinien sind Christian Gittelmann und Rafael Foltyn. Vierter Offizieller ist Florian Badstübner. An den Video-Monitoren sitzt heute Tobias Stieler, sein Assistent ist wiederum Guido Kleve.

Vor Beginn | FCA-Coach Heiko Herrlich legt den Fokus aber eher auf die Defensive: "Es ist unheimlich schwer, die Offensive des FC Bayern zu stoppen. Wir müssen hochkonzentriert sein", sagte der Trainer vor dem Spiel. Augsburg steht als Tabellenelfter ordentlich da, die Fuggerstädter haben sich mit einer enorm soliden Spielzeit bisher gut von der Abstiegszone ferngehalten. Zuletzt gab es wettbewerbsübergreifend aber nur einen Sieg aus den vergangenen fünf Pfllichtspielen, ein Remis wäre den Verantwortlichen gegen die Bayern also vermutlich auch schon recht. Der Abstand auf die Abstiegsränge beträgt aber nach wie vor komfortable sieben Zähler.

Vor Beginn | "Vielleicht haben wir die zwei Niederlagen gebraucht, um die Sinne zu schärfen. Wir hoffen, dass wir gegen Augsburg die Dinge wiedersehen wie gegen Freiburg", sagte Trainer Flick vor dem Spiel und versuchtdie Zweifel an seiner Mannschaft beiseite zu wischen. Gegen einen defensiv orientierten FCA könnten die Münchner aber ähnliche Probleme bekommen wie bereits gegen Kiel oder . Und: Der FCA bewegt sich exzellent im Konterspiel.

Vor Beginn | In der Tabelle wirken die Bayern mit vier Zählern Vorsprung auf in einer komfortablen Situation, nach einer Serie von 19 Begegnungen ohne Niederlage gingen die Münchner innerhalb der vergangenen zwei Wochen aber zweimal als Verlierer vom Platz, auch in Freiburg sah es lange nach einem 1:1 aus. Das Problem bei den Münchnern: Die weniger vertikal ausgerichtete Spielweise, die Kräfte sparen soll, kann die Mannschaft noch nicht so gut umsetzen, hinzu kommen Probleme in der Defensive. 25 Gegentreffer bedeuten nur Platz 10 in der Bundesliga-Tabelle.

Vor Beginn | Heiko Herrlich tauscht nach dem 0:2 bei ebenfalls wenig und verändert seine Startformation auf zwei Positionen: Im linken Mittelfeld startet Iago für Pedersen, zudem ersetzt Richter Finnbogasson im Sturmzentrum.

Vor Beginn | Die Augsburger beginnen folgendermaßen: Gikiewicz - Oxford, Gouweleeuw, Uduokhai - Caligiuri, Khedira, Gruezo, Iago - Vargas, Richter, Hahn.

Vor Beginn | Hansi Flick rotiert nach dem Erfolg gegen den nicht wirklich, setzt auf Kontinuität und tauscht nur einmal: Hernandez kommt auf der Linksverteidiger-Position für Davies in die Startelf.

Vor Beginn | Beginnen wir mit den Aufstellungen, die Bayern starten folgendermaßen: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski.

Vor Beginn | Mit einem Sieg gegen den SC Freiburg am Sonntag haben sich die Bayern nach zuletzt immer wieder schwachen Leistungen ein wenig rehabilitiert, wirklich sicher wirkte der amtierende Meister aber auch gegen die Breisgauer nicht. Gelingt gegen den FCA heute mal wder ein überzeugender Sieg?

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 17. Spieltages zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München.

FC Augsburg vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des FC Augsburg:

Gikiewicz - Oxford, Uduokhai, Gouweleeuw - Caligiuri, Gruezo, Khedira, Iago - Hahn, Vargas, Richter

Mit folgender Aufstellung geht der FC Bayern München in die Partie:

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

FC Augsburg vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der FC Augsburg wartet seit 10 Bundesliga-Spielen auf einen Sieg gegen den FC Bayern (2 Remis, 8 Niederlagen). Der FCA ist aktuell nur gegen länger sieglos (19 Spiele).

In 18 Bundesliga-Duellen musste sich der FC Augsburg dem FC Bayern 14-mal geschlagen geben, was einer Niederlagenquote von 78% entspricht – beides macht den FCB zu DEM Angstgegner der Fuggerstädter.

Der FC Bayern München gewann 14 seiner 18 Bundesliga-Spiele gegen den FC Augsburg, von den aktuellen Bundesligisten ist die Siegquote nur gegen den höher (79%) als gegen den FCA (78%).

Der FC Augsburg ist seit 5 Bundesligaspielen zu Hause sieglos (2 Remis, 3 Niederlagen), die letzten beiden Spiele gingen verloren. Öfter in Folge verlor der FCA in der BL daheim zuletzt zwischen Februar und April 2018 (damals 4-mal).

Der FC Bayern München holte aus den ersten 16 Bundesligaspielen 36 Punkte, um 6 mehr als zum Vergleichszeitpunkt in der Vorsaison (damals 30). Die 48 Treffer der Bayern wurden zuletzt 1976/77, damals von den Bayern selbst, übertroffen (50, BL-Rekord).

Der FC Augsburg holte aus den ersten 8 Bundesligaspielen zu Hause lediglich 8 Punkte, 6 weniger als in der Vorsaison (damals 14). So viele Gegentore wie in dieser Saison (15) nahm der FCA in den ersten 8 Heimspielen noch nie hin.

Der FC Bayern München verlor in der laufenden Bundesligasaison bereits 2 Auswärtsspiele, gleich viele wie in der gesamten Vorsaison. Zuletzt hatte der FCB 2010/11 nach 8 Auswärtsspielen mehr Niederlagen (damals 3).

Der FC Augsburg erzielte in der laufenden Bundesligasaison nur 2 Tore nach Standards, kein Team weniger (Bielefeld ebenfalls 2). Auf der anderen Seite ließ der FCA aber auch nur 5 Tore nach Standards zu, nur Leverkusen (3) und Leipzig (2) weniger.

Der FC Bayern erzielte bereits 22 Tore vor der Pause (Bundesliga-Topwert) und traf damit mehr als 4-mal so oft wie der FC Augsburg (5-mal).

Der FC Augsburg erzielte noch kein Tor von außerhalb des Strafraums in der laufenden Bundesligasaison (wie Dortmund und Freiburg). Auf der anderen Seite ließ der FCA auch noch kein Gegentor von dort zu (wie ).

Robert Lewandowski erzielte in dieser Bundesligasaison bereits 21 Tore und brach damit bereits den Hinrundenrekord von Gerd Müller aus der Saison 1968/69 (damals 20 Tore).

FC Augsburg vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos zur Übertragung

FC Augsburg vs. FC Bayern München heute ... im TV Sky (Einzelspiel und Konferenz) im LIVE-STREAM Sky Go und Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

In der Bundesliga wird heute der 17. Spieltag gespielt, das Derby zwischen Augsburg und Bayern steht an. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

FC Augsburg vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Bundesliga

Hansi Flick hielt seine Antwort auf die Frage nach Douglas Costa allgemein, und doch glich sie einer deftigen Watschn für den Brasilianer. Der Konkurrenzkampf im Luxuskader von Bayern München sei aktuell groß, sagte der Coach, damit müsse "jeder Spieler zurechtkommen und dem Trainerteam dann zeigen, welche Qualität er hat". Bei Costa, das wurde deutlich, ist das derzeit nicht der Fall.

Der 30-Jährige erlebt in München ein Deja-vu der unangenehmen Art. Schon in seiner ersten Zeit beim deutschen Fußball-Rekordmeister (2015-2017) hatte er trotz einiger starker Auftritte insgesamt enttäuscht, der damalige Präsident Uli Hoeneß schimpfte ihn zum Abschied einen "Söldner". Und auch seit seiner Rückkehr im Sommer als Leihgabe von kam der Flügelstürmer nicht über gute Ansätze hinaus. Zuletzt gegen Freiburg (2:1) hatte Flick ihn nicht einmal mehr ins 20-köpfige Aufgebot berufen.

"Der Kader ist vollzählig und die Qualität im Training ist sehr ansprechend, da muss jeder 100 Prozent abrufen", sagte Flick dazu. Dabei sah es zwischenzeitlich gar nicht so schlecht aus. Hasan Salihamidzic, bei der Rückholaktion "der entscheidende Mann" (Costa), bezeichnete den Rückkehrer als "Waffe im Eins gegen Eins". Der Sportvorstand sah in ihm das letzte fehlende Puzzlestück auf der offensiven Außenbahn, die er mit Costa "top besetzt" wähnte.

Dieser bestritt noch im Spätherbst sechs Pflichtspiele am Stück. Zum Jahreswechsel behauptete Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in der italienischen Sportzeitung Tuttosport, man sei "bislang sehr glücklich" mit ihm.

Doch für einen Offensivspieler ist Costas Bilanz mit einem Tor und drei Vorlagen bei 19 Einsätzen dürftig. Seine Körpersprache lässt bisweilen sehr zu wünschen übrig, der erhoffte Ergänzungsspieler auf Top-Niveau ist Costa nicht. Der Last-Minute-Zugang habe "viel gearbeitet", sagte Flick am Dienstag. Diese Aussage implizierte aber, dass das aktuell nicht so ist.

Und so dürften sich die Wege bald wieder trennen, vielleicht sogar noch in diesem Winter. Das berichtete zumindest die Gazzetta dello Sport. Demnach könnte Juventus, wo Costa noch bis 2022 gebunden ist, seinen Leihspieler zurückholen und an einen Klub in abgeben.

"Er spielt nicht regelmäßig. Seine geringen Einsatzzeiten deuten darauf hin, dass ein längerer Verbleib (in München) unwahrscheinlich ist", sagte Costas Berater Giovanni Branchini zuletzt dem Internetportal tuttomercatoweb.com.

Sein Schützling habe jedoch die Qualität, um sich auf hohem Niveau zu behaupten, und im Sport reiche ja manchmal "eine Woche, um einen Trend zu ändern". Der Trend aber, würde Uli Hoeneß vermutlich sagen, ist derzeit nicht Costas friend.

Quelle: SID

