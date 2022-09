In der Bundesliga trifft der FC Bayern auf den FC Augsburg. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Am 17. September 2022 ist der FC Bayern München zu Gast beim FC Augsburg. Die Partie wird um 15.30 Uhr in der WWK-Arena in Augsburg angepfiffen.

Die Bayern kommen sicherlich mit einigem Selbstvertrauen an, nachdem man zuletzt in der Champions League den FC Barcelona mit 2:0 besiegen konnte. Auch die Augsburger konnten aber im letzten Ligaspiel einen 1:0-Sieg gegen Bremen einfahren, nachdem man die vorherigen drei Spiele alle verloren hatte. Insgesamt trafen die beiden Teams in der Bundesliga bisher 22-mal aufeinander. 17-mal ging der FC Bayern als Sieger vom Platz, der FC Augsburg konnte nur dreimal gewinnen. Der letzte Augsburger Sieg ist allerdings noch nicht lange her: Im November 2021 besiegte man die Bayern durch Tore von Pedersen und Hahn mit 2:1. Ob es nun auch wieder so kommt oder ob sich der Favorit durchsetzt, erfahren wir dann am 17. September ab 15.30 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. FC Bayern München? Das Spiel im Überblick

Begegnung FC Augsburg vs. FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 17. September - 15.30 Uhr Spielort WWK-Arena (Augsburg)

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. FC Bayern München? Die Partie im TV sehen

Verantwortlich für die Übertragung der Bundesliga sind der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky. Ersterer zeigt alle Freitags- und Sonntagsspiele, die Partien am Samstag werden nur bei Sky gezeigt.

Demzufolge ist auch die Partie zwischen Augsburg und Bayern nur bei Sky zu sehen. Wie gerade erwähnt, handelt es sich bei Sky allerdings um einen Bezahlsender, das Zuschauen ist dort also nicht umsonst möglich. Um Zugriff auf die Bundesligaübertragung bei Sky zu bekommen, müsst Ihr dort erst einmal ein gültiges Abo abschließen.

Sky bietet Euch unterschiedliche Pakete an, aus denen Ihr auswählen könnt. Welche Pakete es genau gibt, welches Ihr braucht, um die Bundesliga sehen zu können und was das genau kostet, könnt Ihr hier nachlesen.

Wenn Ihr dann über ein gültiges Sky-Abonnement verfügt, könnt Ihr über Sky Sport 3 das Einzelspiel live verfolgen oder mit Sky Sport 1 die Konferenz mit allen anderen Spielen sehen.

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. FC Bayern München? Die Begegnung per LIVE-STREAM sehen

Neben der TV-Übertragung bietet Sky Euch auch die Möglichkeit an, das Spiel per LIVE-STREAM zu sehen. Dabei stehen Euch sogar zwei Optionen offen.

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. FC Bayern München? Der LIVE-STREAM von Sky Go

Sky Go nennt sich der direkte LIVE-STREAM-Dienst von Sky. Jeder, der über ein gültiges Sky-Abo verfügt, kann sich die Sky-Go-App herunterladen und sich dann dort mit seinen Zugangsdaten anmelden.

Alles, was Ihr dafür also braucht, ist ein gültiges Sky-Abo, mit dem Ihr die Bundesliga sehen könnt und natürlich ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr den LIVE-STREAM sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. FC Bayern München? Mit WOW zum LIVE-STREAM

WOW ist Euch vielleicht noch unter dem Namen Sky Ticket bekannt. Auch hiermit könnt Ihr zum LIVE-STREAM der Partie Augsburg vs. Bayern kommen. Mit WOW-Livesport zahlt Ihr monatlich 29,99 Euro und könnt dafür die 1. und 2. Bundesliga, die Premier League, den DFB-Pokal und vieles mehr per LIVE-STREAM erleben.

Nach 30 Tagen verfällt euer Zugangsrecht allerdings wieder und für den nächsten Monat müsst Ihr wieder 29,99 Euro zahlen. Außer, Ihr entscheidet Euch direkt für das Jahresabo, dann werden pro Monat 24,99 Euro fällig.

Mehr Infos zu WOW-Livesport und den Link zur Anmeldung findet Ihr übrigens hier.

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. FC Bayern München? Der LIVE-TICKER von GOAL

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch im Angebot. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. FC Bayern München? Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.