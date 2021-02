FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und im LIVE-STREAM erleben: Alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga

In der Bundesliga empfängt der FC Augsburg am Sonntag Bayer Leverkusen. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Duell im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Nach dem 2:2-Unentschieden gegen Mainz 05 reist Bayer Leverkusen am 22. Spieltag zum FC Augsburg . Im Rennen um die Champions League kann die Werkself jeden Punkt gebrauchen. Anstoß in der WWK-Arena ist bereits um 13.30 Uhr .

Nachdem der VfL Wolfsburg (3:0) und Eintracht Frankfurt (2:1) ihre Spiele an diesem Wochenende jeweils gewonnen haben, ist Bayer Leverkusen ebenfalls auf drei Punkte angewiesen, um den Anschluss an die Konkurrenz nicht zu verlieren.

Auf der Gegenseite hat der seit drei Spielen sieglose FC Augsburg fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. In Anbetracht des direkten Duells zwischen der TSG Hoffenheim und Werder Bremen könnte den Fuggerstädtern jedoch ein Sprung gelingen.

In der Bundesliga ist der FC Augsburg am Sonntagmittag gegen Bayer Leverkusen gefordert. Ihr möchtet wissen, welche Sender das Aufeinandertreffen live zeigen? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung.

FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen live: Die Bundesliga-Begegnung in der Übersicht

Begegnung FC Augsburg - Bayer Leverkusen Anstoß Sonntag, 21. Februar | 13.30 Uhr Stadion WWK-Arena, Augsburg Wettbewerb Bundesliga, 22. Spieltag

Bild: Getty Images

FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen: Wer überträgt die Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM?

Die Spiele der Bundesliga sind bereits vor einigen Jahren unter Sky und DAZN aufgeteilt worden, aber welcher Sender überträgt die Begegnung zwischen dem FC Augsburg und Bayer Leverkusen, wenn das Duell am Sonntag bereits um 13.30 Uhr angestoßen wird?

DAZN zeigt Augsburg gegen Leverkusen heute im LIVE-STREAM

Für die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr hat sich der Streamingdienst DAZN die TV-Rechte gesichert. Bereits um 13.15 Uhr begrüßt Euch Moderator Daniel Herzog zu den Vorberichten, ehe mit dem Anstoß Kommentator Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch am Mikrofon übernehmen.

Doch ist Augsburg gegen Leverkusen deshalb nur im LIVE-STREAM zu sehen? Nein, denn mit wenigen Handgriffen könnt Ihr Euch die Begegnung auch auf Eurem Smart-TV anschauen. Dafür braucht Ihr nur die kostenlose DAZN-App und bei älteren Geräten ein HDMI-Kabel.

Augsburg gegen Leverkusen: So könnt Ihr DAZN auf Eurem Fernseher streamen

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr zunächst ein Abonnement bei DAZN abschließen. Dieses kostet derzeit 11,99 Euro monatlich oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro . Mit dem Gratismonat könnt Ihr DAZN aber erst vier Wochen kostenlos testen.

Habt Ihr Euch auf der DAZN-Webseite registriert, könnt Ihr Euch in jedem beliebigen App-Store die DAZN-App herunterladen und Euch mit Euren Kontaktdaten anmelden. Schon stehen Euch alle Angebote auf dem Smart-TV, Laptop oder Smartphone zur Verfügung.

Besitzt Ihr keinen modernen Fernseher, müsst Ihr aber nicht auf das TV-Erlebnis verzichten: Über ein HDMI-Kabel könnt Ihr Euren Laptop mit dem Fernseher verbinden und somit DAZN auf dem großen TV-Bildschirm streamen. Das geht übrigens auch mit Google Chromecast.

Augsburg gegen Leverkusen: Die Bundesliga heute live auf DAZN sehen

Ihr seid Euch noch unschlüssig, ob sich ein DAZN-Abonnement für Euch lohnen würde? Neben den Freitags- und Montagsspielen sowie den frühen Sonntagsspielen um 13.30 Uhr hat DAZN auch die Champions League und die Europa League im Programm.

Zudem könnt Ihr Euch beim Streamingdienst aus Ismaning auch Italiens Serie A, Spaniens LaLiga und Frankreichs Ligue 1 ansehen. Doch auch andere Sportarten wie Football, Eishockey oder Basketball gehören seit Jahren zum DAZN-Angebot.

Bild: Getty Images

FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen: Die Bundesliga im LIVE-TICKER bei Goal erleben

Solltet Ihr kein zusätzliches DAZN-Abonnement abschließen wollen, um die Bundesliga am Sonntag live zu erleben, habt Ihr zudem auch die Möglichkeit, die Begegnung zwischen dem FC Augsburg und Bayer Leverkusen im kostenlosen LIVE-TICKER bei Goal zu verfolgen.

Um nichts von den Vorberichten zu verpassen, solltet Ihr Euch bereits eine halbe Stunde vor Anstoß reinklicken. Sobald der Ball in der Augsburger WWK-Arena rollt, verpasst Ihr durch schnelle Aktualisierungen und detaillierte Beschreibungen garantiert keine wichtige Szene.

FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen: Die Bundesliga-Highlights auf DAZN sehen

Wie bereits im ersten Abschnitt erwähnt, wird das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Augsburg und Bayer Leverkusen am Sonntagmittag bei DAZN übertragen. Auf der Plattform des Streamingdienstes könnt Ihr Euch aber auch nachträglich die Highlights ansehen.

Bereits wenige Minuten nach der Übertragung liefert Euch DAZN eine umfassende Zusammenfassung mit allen entscheidenden Szenen. Das macht der Streamingdienst jedoch nicht nur bei Augsburg gegen Leverkusen, sondern auch bei allen anderen Bundesliga-Spielen an diesem Wochenende.

FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen live: Die Bundesliga-Übertragung in der Übersicht