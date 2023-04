FC Arsenal: Trainer Mikel Arteta steht offenbar auf dem Zettel von Paris Saint-Germain und Manchester City

Mikel Arteta hat Arsenal in wenigen Jahren vom Tabellenmittelfeld an die Spitze der Premier League gebracht. Das ruft die Top-Klubs auf den Plan.

WAS IST PASSIERT? Mikel Arteta weckt offenbar das Interesse von zwei europäischen Top-Klubs. Wie die englische Zeitung The Sun berichtet, ist der Trainer vom FC Arsenal auf dem Radar von Manchester City und Paris Saint-Germain.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Spanier ist momentan auf einem guten Weg, mit den Gunners die Premier League zu gewinnen. Sein Vertrag in Nordlondon läuft noch bis 2025, Gespräche über eine Vertragsverlängerung sollen dem Bericht zu Folge erst nach der Saison laufen, die Arsenal-Chefetage will demnach keinerlei Ablenkungen im Meisterschaftskampf.

WIE GEHT ES WEITER? PSG hat den Trainer nun offenbar als möglichen Nachfolger für Christophe Galtier im Visier und auch bei City soll Arteta ein Kandidat sein, sollte Star-Coach Pep Guardiola seinen bis 2025 laufenden Vertrag nicht erfüllen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

(C)Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Arteta ist seit Dezember 2019 Trainer von Arsenal. Die Gunners stehen momentan mit 74 Punkten nach 31 Spielen an der Spitze der Premier League, Manchester City lauert mit 70 Zählern aus 30 Partien jedoch kurz hinter dem Tabellenführer.