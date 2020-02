FC Arsenal: Sead Kolasinac zieht sich "ernsthafte Schulterverletzung" zu

Sead Kolasinac war gerade erst von einer Verletzungspause zurückgekehrt. Nun wird der Ex-Schalker dem FC Arsenal erneut länger fehlen.

Linksverteidiger Sead Kolasinac vom hat sich eine "ernsthafte Schulterverletzung" zugezogen. Das bestätigten die Londoner am Mittwoch offiziell, ohne nähere Angaben zur Ausfalldauer des Bosniers zu machen.

Kolasinac werde noch in dieser Woche einen Spezialisten aufsuchen und dann mit einem Reha-Programm beginnen. Der frühere Schalker hatte sich die Verletzung beim 3:2-Erfolg der Gunners am Sonntag gegen den zugezogen und musste bereits nach 18 Minuten ausgewechselt werden.

FC Arsenal: Sead Kolasinac hatte gegen Everton sein Comeback gefeiert

Der 26-Jährige hatte zuvor wegen Knöchelproblemen bereits vier Pflichtspiele verpasst. Gegen Everton stand Kolasinac erstmals seit sechs Wochen wieder auf dem Platz.

Ohne Kolasinac tritt Arsenal am Donnerstag zum Rückspiel in der Europa-League-Zwischenrunde gegen Piräus an. Das Hinspiel in hatten die Engländer mit 1:0 gewonnen.