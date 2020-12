FC Arsenal vs. Rapid Wien: TV, LIVE-STREAM und Co. – die Übertragung der Europa League in Deutschland und Österreich

Am 5. Spieltag der Europa League spielt der FC Arsenal gegen Rapid Wien. Alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier.

Am Donnerstag heißt es um 21.00 Uhr FC Arsenal gegen Rapid Wien. Gespielt wird im Emirates Stadium in London.

In der läuft es gut für den . Vier Siege in vier Spielen sind eine beachtliche Bilanz. Damit stehen die Nordlondoner bereits so gut wie sicher in der nächsten Runde.

Kopfschmerzen dürften den Gunners jedoch die Leistungen in der Liga bereiten: Dort steht das Team von Trainer Mikel Arteta nur auf dem 14. Platz.

muss um das Weiterkommen in der Europa League noch bangen. Die Hauptstädter stehen punktgleich mit dem Molde FK auf dem zweiten Platz hinter Arsenal. In der Liga rangiert Rapid Wien auf Platz drei und ist bis auf fünf Punkte an Spitzenreiter RB Salzburg dran.

Alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM des Europa-League-Spiels findet Ihr hier im Artikel von Goal.

FC Arsenal gegen Rapid Wien heute live sehen: Das Spiel im Überblick

Spiel FC Arsenal vs. SK Rapid Wien Wettbewerb Europa League, 5. Spieltag Datum Donnerstag, 03. Dezember 2020 Anstoß 21.00 Uhr Ort Emirates Stadium, London

FC Arsenal gegen Rapid Wien heute live sehen: Die Übertragung der Europa League

Alle Fans in und Österreich aufgepasst: Den Europa-League-Kracher zwischen dem FC Arsenal und Rapid Wien könnt Ihr live im TV und LIVE-STREAM verfolgen. Möglich ist das heute auf DAZN, dem Streaminganbieter der gesamten Europa League. Aber auch auf Eurem normalen TV-Gerät könnt Ihr das Spiel heute verfolgen. Wie genau das funktioniert und was Ihr dafür benötigt, erfahrt Ihr in den folgenden Abschnitten.

FC Arsenal gegen Rapid Wien heute live sehen: Wann läuft das Spiel heute?

DAZN zeigt das Spiel heute exklusiv im LIVE-STREAM. Pünktlich zum Anstoß um 21.00 Uhr könnt Ihr live dabei sein, wenn der FC Arsenal und Rapid Wien aufeinandertreffen. Begleiten werden Euch Kommentator Uwe Morawe und Experte Alexis Menuge, damit Ihr kein wichtiges Detail der Übertragung verpasst.

Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr LIVE-STREAM: auf DAZN

auf DAZN Kommentator: Uwe Morawe

Uwe Morawe Experte: Alexis Menuge

FC Arsenal gegen Rapid Wien heute live sehen: Wie funktioniert DAZN?

Möchtet Ihr das Spiel auf DAZN sehen, benötigt Ihr einen Zugang zum Streamingportal. Solltet Ihr noch keinen besitzen, dann führt der schnellste und einfachste Weg über den Gratismonat. Damit nutzt Ihr DAZN ganze 30 Tage lang kostenlos.

Ihr wollt das Duell FC Arsenal vs. Rapid Wien kostenlos sehen? Hier geht’s zum Gratismonat!

Seid Ihr nach dem Gratismonat immer noch begeistert von DAZN, dann geht es auf Wunsch nahtlos mit einem Abonnement weiter. Zur Wahl habt Ihr folgende Optionen:

Monatsabo für 11,99 Euro

für 11,99 Euro Jahresabo für 119,99 Euro

Alle nötigen Informationen zu DAZN und den Kosten findet Ihr in folgenden Artikeln:

FC Arsenal gegen Rapid Wien heute live sehen: Auf diesen Geräten läuft DAZN

Habt Ihr Eure Zugangsdaten parat und seid bereit Euch einzuloggen? Dann könnt Ihr aus einer Vielzahl an Geräten auswählen. Am einfachsten seht Ihr den LIVE-STREAM zu Hause auf einem Smart-TV, aber auch per Smartphone, Tablet oder Amazon Fire TV Stick könnt Ihr die Europa League verfolgen.

Möglich wird das durch die DAZN-App, die Ihr einfach kostenlos für Euer Wunschgerät herunterladen könnt. Mehr Informationen zur App und den unterstützten Geräten findet Ihr hier.

FC Arsenal gegen Rapid Wien heute live sehen: Die Highlights auf DAZN

Mit den Highlights auf DAZN seht Ihr nochmal alle wichtigen Szenen des Duells in einer Zusammenfassung. Egal ob Ihr das Spiel verpasst habt oder einfach nochmal genießen möchtet, mit den Highlights ist beides möglich. Bereits 40 Minuten nach Abpfiff habt Ihr, nachdem Ihr Euch auf DAZN eingeloggt habt, Zugriff auf die Highlights - natürlich kostenlos.

Quelle: imago images / GEPA pictures

FC Arsenal gegen Rapid Wien heute live sehen: Der LIVE-TICKER von Goal

Live dabei aber nichts dafür zahlen? Mit dem LIVE-TICKER von Goal bekommt Ihr alle Tore frei Haus geliefert. Außerdem findet Ihr dort spannende Statistiken und Analysen zum Spielgeschehen und seid so immer auf dem aktuellen Stand.

Den LIVE-TICKER von Goal zum Spiel FC Arsenal vs. Rapid Wien findet Ihr hier auf der Goal-Webseite.

FC Arsenal gegen Rapid Wien heute live sehen: Die Aufstellungen

Sobald feststeht, wer heute auflaufen wird, findet Ihr hier die Aufstellungen der beiden Teams.