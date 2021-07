FC Arsenal verpflichtet Abwehrtalent Nuno Tavares

Der FC Arsenal hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Von Benfica Lissabon kommt Abwehrtalent Nuno Tavares.

Der FC Arsenal hat Abwehrtalent Nuno Tavares vom portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon verpflichtet. Der 21 Jahre alte Linksverteidiger bestritt für die Profimannschaft bislang 41 Spiele und kostet angeblich rund acht Millionen Euro Ablöse. Über die Vertragslaufzeit machte Arsenal keine Angaben.

"Nuno ist ein talentierter junger Spieler, der bei vielen Klubs in ganz Europa auf dem Zettel stand", sagte der Technische Direktor Edu: "Er wird ein starker Back-up auf der Linksverteidigerposition sein." In Kieran Tierney und Ex-Bundesligaprofi Sead Kolasinac, der nach erfolgloser Leihe beim FC Schalke 04 zu den Gunners zurückkehrt, stehen zwei weitere Linksverteidiger im Kader der Londoner.

Tavares bekommt Mustafis Nummer

Für Trainer Mikel Arteta ist Tavares ein "großes Versprechen", seine Ankunft werde "den Kader verstärken" und "weitere Möglichkeiten schaffen". Der Portugiese erhält bei Arsenal die Rückennummer "20", die zuletzt Shkodran Mustafi im Klub getragen hatte.

Arsenal steht vor der ersten Saison ohne Europapokalteilnahme seit 26 Jahren. Tavares ist der erste externe Neuzugang im Kader des 13-maligen englischen Meisters.