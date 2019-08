FC Arsenal: Nacho Monreal wechselt zu Real Sociedad

Nacho Monreal vom FC Arsenal hat einen neuen Arbeitgeber. Der Außenverteidiger schließt sich für die kommenden zwei Jahre Real Sociedad an.

Der spanische Linksverteidiger Nacho Monreal vom hat sich dem spanischen Erstligisten angeschlossen. Das verkündeten die Klubs am Samstag. Der 33-Jährige erhält bei den Basken einen bis 2021 gültigen Vertrag. Am Montag soll Monreal in San Sebastian vorgestellt werden.

Als Ablöse werden rund 3,5 Millionen Euro gehandelt. In einem Statement ließ Arsenal verlauten: "Wir möchten Nacho gerne für seinen Beitrag bei unserem Klub danken und jeder bei Arsenal wünscht ihm für seine Zukunft das Beste.“

FC Arsenal: Nacho Monreal kam 2013 vom FC Malaga

2013 war Monreal für zehn Millionen Euro vom FC Malaga nach Nordlondon gewechselt und gewann seitdem mit Arsenal drei FA Cups und drei Community Shields.

In seinen sechs Jahren bei den Gunners kam der Defensivmann in 251 Spielen zum Einsatz und war dabei an 30 Toren direkt beteiligt.