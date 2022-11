FC Arsenal: Mikel Arteta offenbar Kandidat auf Nachfolge von Pep Guardiola bei Manchester City

Erst vor kurzem verlängerte Pep Guardiola seinen Vertrag bei Manchester City. Steht ein potenzieller Nachfolger aber bereits fest?

WAS IST PASSIERT? Trainer Mikel Arteta vom FC Arsenal ist offenbar ein Kandidat auf die Nachfolge von Pep Guardiola bei Manchester City. Guardiola verlängerte zwar jüngst seinen Vertrag bei den Cityzens bis 2025, laut Informationen der katalanischen Zeitung SPORT hat der Klub Arteta dennoch auf der Liste, sollte der Posten eines Tages vakant werden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Arteta erlebt bei den Gunners derzeit seine bisher erfolgreichste Saison und führt mit fünf Punkten Vorsprung auf ManCity die Premier League an. Damit zog er nicht nur das Interesse der Skyblues auf sich. So wird der 40-Jährige auch als Kandidat auf die Nachfolge von Xavi beim FC Barcelona gehandelt.

WIE GEHT ES WEITER? In Nordlondon verfügt Arteta noch über ein Arbeitspapier bis 2025, die Klubbesitzer um den US-Amerikaner Stan Kroenke sollen jedoch bereits eine Verlängerung forcieren. Der Spanier selbst möchte sich derweil wohl alle Optionen offenhalten. Seine Entscheidung wird dabei auch davon abhängen, wie sich die Situation auf Barças Trainerbank entwickelt. Für City spräche hingegen, dass Arteta bereits zwischen 2016 und 2019 als Co-Trainer unter Guardiola bei den Nordengländern gearbeitet hat.

