Mesut Özil beim FC Arsenal aussortiert: Mikel Arteta nennt Gründe

2014 wurde Mesut Özil Weltmeister, beim FC Arsenal spielt der 31-Jährige derzeit keine Rolle mehr. Mikel Arteta erklärt, woran das liegt.

Der frühere deutsche Nationalspieler Mesut Özil (31) spielt beim derzeit offenbar keine Rolle mehr. Trainer Mikel Arteta hat nun die Gründe genannt, warum der Linksfuß aussortiert wurde.

"Ich versuche meinen Job so fair wir möglich auszuführen. Daher berufe ich die Spieler, die meiner Meinung nach in besserer Verfassung sind", sagte der Coach der Gunners nach dem 2:0-Erfolg im Ligapokal gegen Leicester City auf der Pressekonferenz.

Auch am Mittwochabend in Leicester kam Özil nicht zum Zug, er stand nicht einmal im Kader. Arteta ließ sogar mit einer besseren B-Elf spielen: Edward Nketiah, Reiss Nelson und Joe Willock durften von Beginn an ran.

FC Arsenal: Mesut Özil noch bis 2021 vertraglich gebunden

"Es ist hart für Mesut und einige andere, den Sprung in den Kader zu schaffen. Man kann sehen, dass die anderen ihre Sache gut machen", so Arteta weiter. Daraus lässt sich schließen, dass sich Özil auch in Zukunft schwertun wird.

Das Transferfenster in ist noch bis 5. Oktober geöffnet. Özils Vertrag läuft noch bis Sommer 2021.