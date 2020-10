Mesut Özil will Arsenals Maskottchen retten

Rio-Weltmeister Mesut Özil will das Maskotten des englischen Topklubs retten. Bei ihren Corona-Sparmaßnahmen hatten die Gunners nicht einmal vor ihrem beliebten Dinosaurier-Maskottchen haltgemacht und den Teilzeit-Job des Mannes, der seit 27 Jahren im Kostüm von "Gunnersaurus" steckt, vorerst gestrichen.

Ohne Fans im Stadion sei die Beschäftigung von Jerry Quy aus Sicht des Klubs unnötig, hieß es. Nach ESPN-Informationen soll er aber wieder als Mitarbeiter in das Dino-Kostüm schlüpfen dürfen, wenn die Zuschauer ins Emirates Stadium zurückkehren.

So lange aber will Özil nicht warten. "Ich war sehr traurig, dass Jerry Qu, bekannt als unser berühmtes und loyales Maskottchen Gunnersaurus und wichtiger Bestandteil unseres Klubs, nach 27 Jahren überflüssig sein soll", schrieb Özil bei Twitter. "Daher biete ich an, Arsenal mit dem vollen Gehalt für den großen grünen Mann zu unterstützen, solange ich ein Arsenal-Spieler bin."

Özil ist bei Arsenal, das am Deadline Day Atletico Madrids Thomas Partey für 50 Millionen Euro Ablöse verpflichtete, der Spitzenverdiener. Sportlich allerdings spielt er aktuell keine Rolle.

Die Nachricht vom Dino auf dem Abstellgleis war in den Sozialen Medien wenig überraschend auf Ablehnung gestoßen. "Schreckliche Nachricht. Liebe Dich, Jerry", schrieb etwa die Arsenal-Ikone Ian Wright bei Twitter.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z