FC Arsenal: Mesut Özil legt sich mit Star-Moderator an

Ex-Nationalspieler Mesut Özil vom hat sich auf Twitter mit dem britischen Star-Reporter Piers Morgan angelegt.

Özil, der in den Planungen von Gunners-Coach Mikel Arteta aktuell keine Rolle spielt und derzeit nicht einmal in den Premier-League-Kader berufen werden kann, nutzte das soziale Medium am Sonntag, um seine Kollegen mit einem 'Let's goooooo' vor dem Spiel gegen (0:0) anzufeuern.

Das brachte Morgan auf den Plan, der den Rio-Weltmeister auch aufgrund seines hohen Gehalts kritisierte. "Ich wünschte, du würdest gehen. Dir und Arsenal zuliebe", schrieb der 55-Jährige.

Özils Antwort: "Piers, warst du das wirklich, oder wurdest du gehackt?" Eine Anspielung auf vergangene Vorwürfe an die Adresse von Morgan, der sich als Herausgeber des Daily Mirror in Telefone Prominenter gehackt haben soll.

I must say @MesutOzil1088, I admire your nerve in trolling Arsenal fans who pay your wages given you’re getting £350k-a-week of OUR money to sit on your a*se doing f*ck all. Try training as hard as you work on being a clever dick. Then the manager might pick you.