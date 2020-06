FC Arsenal: Mesut Özil im FA Cup gegen Sheffield United wegen Rückenproblemen nicht im Kader

Rio-Weltmeister Mesut Özil muss weiter auf seinen ersten Einsatz für den nach der Corona-Pause warten. Der 31-Jährige fehlt im FA-Cup-Viertelfinale bei Ligarivale (14.00 Uhr) erneut im Kader der Gunners.

🗞 Update on @MesutOzil1088



Mesut missed training yesterday due to a slight back injury, so he is not in today's matchday squad. #EmiratesFACup pic.twitter.com/eIRizap3Qx