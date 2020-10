Mesut Özil und Sami Khedira nicht in den Europapokalkadern von Arsenal und Juventus

Die beiden Ex-Nationalspieler Mesut Özil und Sami Khedira stehen nicht in den Kadern ihrer Klubs für die Vorrunde im Europapokal.

Die Rio-Weltmeister Mesut Özil ( ) und Sami Khedira ( ) sind in der Europokal-Gruppenphase nur Zuschauer. Beide Profis wurden von ihren Klubs nicht in den 25-köpfigen Kader für die bzw. berufen, das geht aus den Listen vor, die von der UEFA am Donnerstag veröffentlicht wurden.

Neben Großverdiener Özil (31) verzichtet Arsenal-Teammanager Mikel Arteta in der Europa League auch auf den früheren Dortmunder Sokratis. Nationaltorhüter Bernd Leno und Verteidiger Shkodran Mustafi sind dagegen wie erwartet dabei.

Juventus wollte sich von Sami Khedira trennen

Özil hat seit Monaten bei Arteta sportlich - trotz eines persönlich guten Verhältnisses - einen schweren Stand. Seinen bislang letzten Einsatz für Arsenal bestritt der ehemalige Nationalspieler Anfang März noch vor der Corona-Unterbrechung. Seit Ende Juni stand Özil auch nicht mehr im Aufgebot.

Der Vertrag des gebürtigen Gelsenkircheners läuft am Saisonende aus. Die Vereinsführung will den Spitzenverdiener der Mannschaft - Özil kassiert 350.000 Pfund pro Woche - schon seit geraumer Zeit abgeben, allerdings scheiterten diese Bemühungen bislang an Özils Ablehnung eines vorzeitigen Vereinswechsels.

Champions-League-Teilnehmer Juventus war zuletzt mit seinen Bemühungen gescheitert, sich von Khedira zu trennen. Der 33-Jährige stemmte sich hartnäckig gegen eine Auflösung seines bis 2021 laufenden Vertrages und wird zumindest bis Januar in Turin bleiben.