FC Arsenal angeblich scharf auf Kevin Volland von Bayer 04 Leverkusen

Bayer-Top-Scorer Kevin Volland steht offenbar auf der Wunschliste des FC Arsenal. Der Vertrag des Angreifers läuft in Leverkusen noch bis 2021.

Der ist offenbar an Angreifer Kevin Volland von Bayer 04 Leverkusen interessiert. Wie Sky Sports berichtet, stand der 27-Jährige in den vergangenen Spielen unter Beobachtung von Scouts der Gunners.

Kevin Volland: FC Arsenal statt Vertragsverlängerung bei ?

Erst im September wurde über eine mögliche Verlängerung von Vollands bis 2021 laufenden Vertrages berichtet. Nun soll Volland jedoch auf der Wunschliste des neuen Arsenal-Trainers Mikel Arteta stehen. Mit sieben Toren und sieben Vorlagen in 25 Einsätzen ist der Linksfuß in der laufenden Saison der Top-Scorer der Werkself.

Bereits 2016 wechselte Volland für 17 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim nach Leverkusen und hat sich seitdem zu einem Schlüsselspieler entwickelt. So führte der zehnmalige Nationalspieler Bayer in dieser Saison bereits in sieben Spielen als Kapitän aufs Feld.