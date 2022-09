FC Arsenal offenbar an Jesper Lindström von Eintracht Frankfurt interessiert

Der FC Arsenal hat auf der Suche nach weiteren Verstärkungen offenbar Jesper Lindström ins Visier genommen.

Der FC Arsenal ist auf der Suche nach weiteren Verstärkungen für die Offensive offenbar in der Bundesliga fündig geworden. Wie die Bild berichtet, wollen die Gunners Jesper Lindström von Eintracht Frankfurt verpflichten. Demnach hätten die Verantwortlichen des Premier-League-Tabellenführers bereits Kontakt mit den Beratern des Dänen aufgenommen und wollen einen Wechsel bereits im Winter forcieren.

Der 22 Jahre alte Lindström hat in der noch jungen Saison bislang drei Tore in zehn Pflichtspielen erzielt, zuletzt beim Sieg in Stuttgart fehlte der fünfmalige Nationalspieler Dänemarks erkältet.

Eintracht Frankfurt winkt hoher Gewinn bei Lindström-Verkauf

Lindström war im Sommer 2021 für eine Ablösesumme von sieben Millionen Euro von Bröndby IF nach Frankfurt gewechselt, sein Vertrag läuft bis 2026. Bei einem Verkauf winkt den Hessen ein deutlicher Gewinn, nach einer phasenweise durchwachsenen - mit 14 Scorerpunkten und Europa-League-Sieg aber auch erfolgreichen - vergangenen Saison steigerte sich Lindströms Marktwert auf ungefähr 17 Millionen Euro.

Beim FC Arsenal müsste sich der flexibel einsetzbare Offensivspieler allerdings gegen prominente Konkurrenz behaupten. Im Team von Trainer Mikel Arteta gehören etwa Bukayo Saka, Martin Ödegaard, Emile Smith Rowe oder Fabio Vieira zu den Spielern, mit denen er um die wenigen Plätze konkurrieren würde.