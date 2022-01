FC Arsenal vs. FC Liverpool heute live: Die Übertragung des Carabao-Cups im LIVE-STREAM und TV

Am heutigen 20. Januar 2022 kommt es zum Rückspiel im Halbfinale des Carabao Cups zwischen dem FC Liverpool und dem FC Arsenal. Die Begegnung wird um 20.30 Uhr im Emirates Stadion angepfiffen.

In der letzten Saison konnten Pep Guardiola und dessen Skyblues den Carabao Cup-Sieg feiern. In dieser Saison sind sie bereits ausgeschieden und die im Halbfinale verbliebenen Mannschaften heißen FC Chelsea, Tottenham Hotspur, FC Arsenal und FC Liverpool.

Die letzten beiden Aufeinandertreffen vor dieser Paarung entschied der FC Liverpool mit einem Torverhältnis von 7:0 (!) klar für sich. Doch wie wir alle wissen, herrschen im Pokal andere Gesetzte und das bestätigte sich bei der Nullnummer im Hinspiel. GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

FC Arsenal vs. FC Liverpool heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung: FC Liverpool vs. FC Arsenal

FC Liverpool vs. FC Arsenal Wettbewerb: Carabao Cup, Halbfinale (Rückspiel)

Carabao Cup, Halbfinale (Rückspiel) Datum: Donnerstag, 20. Januar 2022

Donnerstag, 20. Januar 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: London, Emirates

London, Emirates Hinspiel: 0:0

FC Arsenal vs. FC Liverpool heute live im TV: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Leider gibt es diese nicht - wie die Premier League, ist auch der Carabao Cup nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen, denn kein deutscher Sender hat die Rechte an beiden Formaten.

FC Arsenal vs. FC Liverpool im LIVE-STREAM sehen: DAZN zeigt den Carabao Cup live

Ihr könnt das Spiel zwar leider nicht im Free-TV sehen, müsst aber dennoch nicht auf die Begegnung verzichten. Der Sportsender DAZN darf sich nämlich über die Exklusivrechte zur Übertragung des Carabao Cups in Deutschland freuen!

Der Sender überträgt die gesamten 90 Minuten im LIVE-STREAM. Dazu müsst Ihr einfach nur Abonnent beim Ismaninger Streamingkanal sein und könnt mit der App auf Eurem Smart-V, Handy, Laptop oder Tablet ab 20.45 Uhr live dabei sein - vorausgesetzt natürlich wie immer eine stabile Internetverbindung!

Nach der Begegnung findet Ihr übrigens auch die Highlights der Begegnung auf der Plattform.

FC Arsenal vs. FC Liverpool im LIVE-STREAM auf DAZN sehen: Die Infos zur Mitgliedschaft

Was Ihr für die Mitgliedschaft geboten bekommt? So einiges! Neben der Bundesliga am Freitag und Sonntag, seht Ihr wie erwähnt den Carabao Cup, den Großteil der Champions League und weitere europäische Topligen live und exklusiv!

Aber auch Wintersport-, NBA- oder Kampfsportfans kommen hier voll auf Ihre Kosten.

Für diese Vielfalt gibt es zwei Optionen der Bezahlung:

Monatsmitgliedschaft Jahresmitgliedschaft monatlich 14,99€ (jederzeit kündbar) einmalig 149,99€ (≙12,50€ pro Monat)

FC Arsenal vs. FC Liverpool heute live: Der LIVE-TICKER zum Halbfinal-Rückspiel des Carabao Cups

Selbstredend bieten wir Euch auch zu dieser Begegnung einen kostenlosen LIVE-TICKER an. Hier findet Ihr die wichtigsten Szenen nahezu in Echtzeit kompakt zusammengefasst.

Zum LIVE-TICKER

FC Arsenal vs. FC Liverpool heute live: Die Aufstellungen

