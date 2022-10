FC Arsenal offenbar an Evan N'Dicka von Eintracht Frankfurt interessiert

Der FC Arsenal beschäftigt sich offenbar mit einem Transfer von Evan N'Dicka. Der Abwehrspieler könnte Eintracht Frankfurt ablösefrei verlassen.

Der FC Arsenal streckt seine Fühler offenbar nach Abwehrspieler Evan N'Dicka von Eintracht Frankfurt aus. Das berichtet CBS. Deren Reporter Ben Jacobs bestätigte gegenüber GiveMeSport, dass die Gunners ein Auge auf den Franzosen geworfen hätten.

"Arsenal mag den Spieler. Sie haben sicherlich ihre Hausaufgaben gemacht und ihn gründlich ausgekundschaftet", sagte Jacobs, betonte aber gleichzeitig: "Es gibt viel Interesse an dem Spieler, nicht nur aus der Premier League, sondern auch aus ganz Europa." Laut Evening Standard ist N'Dicka beim aktuellen Tabellenführer der Premier League als Ersatz für den Brasilianer Gabriel vorgesehen.

Evan N'Dicka: Unumstrittener Leistungsträger bei Eintracht Frankfurt

Der Vertrag des 23-Jährigen in Frankfurt läuft im kommenden Sommer aus, Arsenal - und jeder andere Interessent - könnte sich seine Dienste also sogar ablösefrei sichern. Frankfurt allerdings würde N'Dicka gerne behalten. Sportvorstand Markus Krösche bestätigte zuletzt in der Sport Bild, dass dem Innenverteidiger ein neues Vertragsangebot unterbreitet wurde. Ein Verkauf im Winter könnte für den amtierenden Europa-League-Sieger die letzte Gelegenheit sein, eine Ablösesumme zu generieren.

N'Dicka war 2018 für etwas mehr als fünf Millionen Euro Ablöse von AJ Auxerre nach Frankfurt gewechselt. Seither bestritt er 157 Spiele für die Eintracht und ist inzwischen zum absoluten Leistungsträger aufgestiegen.