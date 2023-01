FC Arsenal - die Ultras der Gunners: Siegeszug mit Trommelwirbel

Bei PL-Spitzenreiter Arsenal geben mittlerweile im Stadion die Ultras den Ton an. Für den englischen Fußball ist das ziemlich ungewöhnlich.

Rote Bengalos in der schwarzen Nacht, Doppelhalter, rhythmischer Trommelwirbel und Dauergesang: So stimmte sich die Ashburton Army am Boxing Day vor dem Emirates Stadium auf das Heimspiel ihres FC Arsenal gegen West Ham United ein. Gefilmt wurden die Ultras dabei von dermaßen vielen Leuten, dass auf manchen im Internet kursierenden Videos im Vordergrund erstmal andere filmende Menschen zu sehen sind.

Aber wer will es den Schaulustigen verdenken, dass sie diese Szenen für immer festhalten? Sowas gibt es auf der Insel schließlich eher selten zu sehen, außer es ist gerade irgendein kontinentaleuropäischer Klub im Europapokal zu Gast. Nur ganz wenige englische Klubs haben aktive Ultras, beispielsweise Crystal Palace oder die Zweitligisten Huddersfield Town und FC Middlesbrough.

Nun also auch Arsenal: Die Ashburton Army hat das Emirates nach schwierigem Start im Laufe dieser Saison im Sturm erobert. Mit koordiniertem Dauergesang und -getrommel sorgen die Ultras für die Begleitmusik zu Arsenals Erfolgslauf, mit Choreos und Pyros für die bunte Untermalung.

Mikel Artetas Mannschaft eilt der Konkurrenz an der Tabellenspitze der Premier League davon: Nach 17 Spielen steht erst eine Pleite zu Buche, der Vorsprung auf Verfolger Manchester City beträgt fünf Punkte. Arsenal erlebt in jeglicher Hinsicht die aufregendste Phase seit langem, vermutlich seit der Hochzeit unter Trainer Arsene Wenger Mitte der Nullerjahre.

FC Arsenal und das Stimmungs-Problem: "Highbury Library"

2004 holten die Invincibles Arsenals bis dato letzten Meistertitel, 2006 gelang der Einzug ins letztlich gegen den FC Barcelona verlorene Champions-League-Finale. Nach jener Saison übersiedelte Arsenal von seiner fast hundertjährigen Heimat Highbury ins unweit neugebaute Emirates.

Das alte Highbury, mittlerweile in einen Wohnkomplex umgewandelt, hatte reichlich Charme, zählte aber nicht zu den stimmungsvollsten Stadien des Landes. "Highbury Library", höhnten gegnerische Fans gerne. Still wie in einer Bibliothek. Im Emirates war der Charme dahin und die Stimmung noch schlechter: Die wenigen sangesfreudigen Fans wurden quer durchs Stadion verteilt - oder konnten sich die Tickets gar nicht mehr leisten, kaum ein Premier-League-Klub verlangt so hohe Eintrittspreise wie Arsenal.

FC Arsenal: "Die Stimmung ist besser als je zuvor"

Dabei gab es aber einige Probleme: Die Pandemie verhinderte phasenweise Stadionbesuche, die Positionierung der neuen Gruppe im Emirates koordinierten Support. Mitglieder der Ashburton Army hatten anfangs Sitzplätze, verstreut irgendwo hoch oben auf den Tribünen. "Wir haben den Klub kontaktiert und unsere Ideen dargelegt", erinnerte sich Griffin. Ihr Wunsch nach zusammenhängenden Plätzen wurde tatsächlich erfüllt. Clock End, Block 25. Hier befindet sich nun der Stimmungskern.

Schon im Laufe der vergangenen Saison habe sich die Atmosphäre im Emirates merklich verbessert, sagt Akhil Vyas vom Arsenal Supporters Trust zu GOAL und SPOX: "Seit den letzten Spielen der Vorsaison ist die Stimmung fantastisch, besser als je zuvor. Die Ashburton Army macht einen sehr guten Job. Ich bin froh, dass sie der Klub dabei unterstützt."

Mittlerweile zählt die Ashburton Army etwa 200 Mitglieder. "Wir wachsen immer weiter", sagt Griffin. "Und auch Fans außerhalb unserer Gruppe sind aktiver als früher." Laut Vyas spielen beim Stimmungsumschwung auf den Rängen des Emirates auch noch andere Faktoren eine Rolle: Etwa die beliebte neue Hymne "The Angel", die Arbeit einer Fan-Vereinigung namens Red Action und das Vorgehen des Klubs gegen Dauerkartenbesitzer, die ihr Abo nicht konsequent genug nutzen.

Ashburton Army: Benefizaktionen und Choreo-Crowdfunding

Das bisher stimmungsvollste Spiel der Saison war das North-London-Derby gegen Tottenham Hotspur im Oktober, da sind sich alle einig. Beim Einlauf der Mannschaften zeigte die Ashburton Army eine kleine Choreografie, finanziert war sie über eine Crowdfunding-Aktion. "We Came, We Saw, We Conquered" und "North London Is Red Since 1913" hieß es dazu auf Spruchbändern, eine Anspielung auf Arsenals kontroversen Umzug vor über 100 Jahren ins traditionelle Tottenham-Land im Norden Londons.

Arsenal schlug den Rivalen souverän mit 3:1, Arteta sprach anschließend von der "wahrscheinlich besten Atmosphäre seit ich beim Klub bin" - und das ist er als Spieler und Trainer immerhin schon über ein Jahrzehnt lang. Das Aufkommen der Ultras sorgt laut Vyas bisher ausschließlich für positive Rückmeldungen: "Ich habe noch nichts Schlechtes über die Gruppe gehört."

Wie viele kontinentaleuropäische Ultras setzt sich auch die Ashburton Army für gemeinnützige Zwecke ein. Kurz vor Weihnachten veranstaltete sie beispielsweise eine Benefizaktion zu Gunsten von psychisch kranken Menschen. Gleichzeitig wird permanent Geld für Choreografien gesammelt. Beim West-Ham-Spiel am Boxing Day war es wieder so weit: Nach dem vielgefilmten Pyro-Aufmarsch vor dem Stadion durchzogen beim Einlauf der Mannschaft rote und weiße Bänder das Clock End.

Zur Vorbereitung der Choreografie gewährte der Klub den Ultras Zutritt zum Stadion, ein ungewöhnlicher Vorgang in England. Als nächsten Schritt zur Stimmungsverbesserung im Emirates wird die Einführung eines Stehplatzbereichs hinter dem Tor vorangetrieben - so wie es seit der Legalisierung im vergangenen Jahr unter anderem bereits der FC Chelsea, Tottenham und die beiden Manchester-Klubs City und United getan haben. Aktuell muss die Ashburton Army noch vor Sitzschalen singen, trommeln und klatschen.