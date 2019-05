FC Arsenal: Alexandre Lacazette ist Spieler der Saison 2018/19

Angreifer Alexandre Lacazette ist Spieler der Saison 2018/19 bei Premier-League-Klub . Dies verkündete der Klub am Freitag auf seiner offiziellen Klub-Homepage.

Demnach wählten die Fans der Gunners den französischen Offensivspieler mit 35 Prozent der Stimmen zum besten Akteur der laufenden Spielzeit.

Der 27-Jährige traf in den 46 Pflichtspielen der laufenden Saison 18-mal ins Schwarze und legte zudem weitere zwölf Treffer auf. Am Donnerstag schoss er seine Farben zum Hinspielerfolg im Halbfinale der Europa League gegen den FC Valencia.

Der Franzose ist bis 2022 an die Gunners gebunden. Er kam im Juli 2017 für rund 53 Millionen Euro von Ligue-1-Klub nach London.

Introducing our 2018/19 Player of the Season... Alex Lacazette!



Big congratulations, @LacazetteAlex