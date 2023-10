Fast als doppelt so viel wie Lionel Messi! Cristiano Ronaldo kassiert pro Jahr eine unfassbare Summe

CR7 ist der Krösus und den Kickern. Auch ein Spieler aus der Bundesliga schafft es in die Top-Ten der Top-Verdiener.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo ist laut eines Forbes-Berichts der aktuell bestbezahlte Fußballer der Welt. Nach Schätzungen des Wirtschaftsmagazins nimmt der portugiesische Superstar im Jahr 2023 insgesamt umgerechnet 247 Millionen Euro mit seinem Gehalt und Werbeeinnahmen ein. Ronaldo spielt seit Anfang des Jahres für Al-Nassr in Saudi-Arabien. Die Klubs der dort ansässigen Saudi Pro League lockten vor allem im Sommer Topspieler mit astronomischen Summen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Entsprechend schafften es in der Liste der topbezahlten Kicker weitere Profis von Klubs des Landes auf die vorderen Plätze. Nach Argentiniens Weltmeisterkapitän Lionel Messi, der in den USA bei Inter Miami spielt und insgesamt auf 128 Millionen Euro kommen soll, folgt der Brasilianer Neymar von Al-Hilal (106 Mio.) vor Kylian Mbappé von Paris St. Germain (104 Mio). Fünfter ist Karim Benzema (101 Mio.) von Al-Ittihad in Saudi-Arabien.

Während Manchester Citys Starstürmer Erling Haaland mit ermittelten 55 Millionen Euro auf Rang sechs folgt, dauert es noch einige Plätze, bis der erste Bundesliga-Profi kommt: Bayern Münchens Topzugang Harry Kane sortiert sich laut Forbes als Zehnter ein und soll rund 34 Millionen Euro vom Klub und seinen Werbepartnern erhalten.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Insgesamt werden die elf bestbezahlten Fußballspieler der Welt laut des Berichts fast 950 Millionen Euro vor Steuern und Beratergebühren verdienen. Die sei ein Zuwachs von enormen 53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.