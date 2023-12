Familienfehde oder Leiter-Unfall? Verwirrung um Stichverletzung von Ex-PSG-Star Ezequiel Lavezzi

Drama um Ex-PSG-Star Ezequiel Lavezzi. Er soll von einem Angehörigen niedergestochen worden sein, seine Familie spricht von einem Unfall.

WAS IST PASSIERT? Böse Familienfehde oder doch nur ein unglücklicher Unfall? Ezequiel Lavezzi, ehemaliger Angreifer von Paris Saint-Germain, hat in Uruguay offenbar eine Stichverletzung erlitten. Zu den Hintergründen der Verletzung gibt es mehrere Versionen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut der uruguayischen Zeitung El Observador wurden am Mittwochmorgen Rettungskräfte zu einer Familienfeier der Lavezzis gerufen. Der 38-Jährige soll sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen und zudem eine Stichverletzung im Bauchbereich erlitten haben, so der Bericht. Hintergrund sei ein Disput über Geld gewesen, der Streit eskalierte, ein Familienmitglied stach zu.

Doch die Version der Familie sieht ganz anders aus: Bei TYC Sports erklärten Lavezzis Verwandte, der 51-fache argentinische Nationalspieler sei von einer Leiter gefallen, die Stichverletzung sei zudem nur oberflächlich.

WIE GEHT ES WEITER? Die Umstände sollen nun die Behörden klären, die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Lavezzi beendete seine Karriere Anfang 2020. Der Argentinier hatte seine erfolgreichste Zeit bei der SSC Neapel und Paris Saint-Germain, seine aktive Karriere ließ der Flügelspieler dann in China beim Hebei FC ausklingen.