Falsche Zahl: Adidas setzt Verkauf des Arsenal-Heimtrikots nach Designfehler aus

Eine ganz besondere Arsenal-Saison sollte auf dem neuen Trikot gewürdigt werden - aber leider passen die präsentierten Zahlen nicht zur Wirklichkeit.

WAS IST PASSIERT? Der Verkauf des neuen Heimtrikots des FC Arsenal für die Saison 2023/24 ist ausgesetzt worden, nachdem der Ausrüster Adidas einen "Designfehler" eingestehen musste. Mit dem Shirt sollten die sogenannten 'Invincibles' der Gunners geehrt werden, die vor 20 Jahren auf dem Weg zur Meisterschaft ohne Niederlage geblieben waren.

Nach Angaben von The Athletic ist auf dem Shirt die Rede von 32 Partien ohne Niederlage, die Premier-League-Saison hat allerdings 38 Spieltage.

DIE REAKTIONEN: Arsenal hat den Verkauf des Trikots auf seiner offiziellen Webseite gestoppt und eigenen Angaben zufolge alle Fans per E-Mail kontaktiert, die bereits ein Shirt auf diesem Weg gekauft haben.

WAS WURDE GESAGT? Ausrüster Adidas teilte mit: "Das Arsenal-Heimtrikot für die Saison 2023/24 ist vorübergehend nicht erhältlich, denn ein Designfehler muss berichtigt werden. Wir arbeiten eng mit dem Verein und unseren Partnern zusammen, um sicherzustellen, dass das Trikot so schnell wie möglich wieder erhältlich ist. Wir bieten allen Fans, die sich bereits eines gekauft haben, eine Rückerstattung des Kaufpreises an. Der Designfehler passt nicht zu den Standards, die wir uns als Marke selbst gesetzt haben. Wir bitten beim Verein und seinen Fans um Entschuldigung."

DIE NEWS IN BILDERN:

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Höchstwahrscheinlich wird es noch vor dem Saisonbeginn im August eine verbesserte Version des Arsenal-Heimtrikots geben, die sich die Fans dann kaufen können.