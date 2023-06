"Fahre ihn selbst hin!" England-Legende Alan Shearer wünscht sich Harry Kane zum FC Bayern

Die England-Legende wünscht sich einen Kane-Wechsel zu den Bayern, hat dabei aber egoistische Motive.

WAS IST PASSIERT? England-Legende Alan Shearer hat Harry Kane eindringlich zu einem Wechsel von Tottenham Hotspur zum FC Bayern München geraten.

WAS WURDE GESAGT? "Ich muss rausgehen und versuchen, etwas zu gewinnen", schrieb der 63-malige englische Nationalspieler in einem Gastbeitrag für The Athletic in Richtung Kane gerichtet: "Wenn Harry zu Bayern will, fahre ich ihn mit seinem verdammten Auto selbst dorthin."

WAS IST DER HINTERGRUND? Shearers Appell ist allerdings egoistisch zu verstehen, wie der 52-Jährige einräumte: "Alles, um meinen Premier-League-Torrekord zu schützen. Gib mir die Schlüssel, ein Navi und los geht's." Der Hintergrund: Shearer hält mit 260 Buden den ewigen PL-Torrekord. Auf Rang zwei folgt Kane mit 213 Treffern.

DIE BILER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

WAS WURDE NOCH GESAGT? Gleichzeitig wünscht sich Shearer aber das Beste für Kanes Karriere. "Wenn ich nach Deutschland schaue, habe ich keinen Zweifel daran, dass Harry die Meisterschaft gewinnen würde und er auch eine wirklich gute Chance hätte, die Champions League zu gewinnen."

An einen Wechsel innerhalb der Premier League glaubt Shearer indes nicht. Das würde Tottenham-Boss Daniel Levy nicht zulassen. "Ich wäre überrascht, wenn er bereit wäre, Harry zu einem anderen Premier-League-Verein wechseln zu lassen." Es sei denn, der Wechsel brächte "lächerliches Geld" ein.