Fabrice Olinga: Vom "Piranha" in die Tiefe gerissen

Die Premiere brachte einen Rekord, der heute noch steht. Danach ging es für Fabrice Olinga sportlich aber bergab, woran auch sein Berater schuld ist.

HINTERGRUND

Wenn zwischen dem ersten und dem zweiten Profi-Tor eines Offensivspielers mehr als fünf Jahre liegen, dann kann in der Karriere nicht alles glatt und nach Wunsch gelaufen sein. Diese Annahme wird Fabrice Olinga nur zu gerne bestätigen. Denn für den Kameruner sah es ganz zu Beginn seiner Laufbahn noch nach einer Traumkarriere aus, doch mittlerweile muss er sich mit viel weniger begnügen. Und das hat auch mit seinem ehemaligen Berater zu tun.

Der 18. August 2012 ist der Tag, an dem Fabrice Olinga im Trikot von Malaga zunächst Geschichte schreibt: Im LaLiga-Duell bei Celta Vigo wird er eingewechselt und staubt in der Schlussphase zum 1:0-Siegtreffer ab. Mit seinen 16 Jahren und 98 Tagen ist er der jüngste Torschütze aller Zeiten in Spaniens höchster Spielklasse. Ein Rekord, der immer noch Bestand hat. Vier Tage später steht er in der Champions League im Duell mit Panathinaikos in der Startelf – und danach geht es schnell bergab mit ihm.

Olinga beginnt das Fußballspielen in der Akademie des besten kamerunischen Kickers der letzten Jahrzehnte: In der 'Samuel Eto'o Foundation' lernt er das, was es braucht, um im Profifußball zu bestehen. Bereits als Zwölfjähriger ragt Olinga heraus und verdient sich damit einen Wechsel nach Europa, natürlich zu einem von Eto'os ehemaligen Klubs, RCD Mallorca. Dort beeindruckt er auch weiterhin, sodass zwei Jahre später Malaga zuschlägt und den Offensivspieler abwirbt. Und auch ein weiterer Fisch beißt an, weil Olinga derart stark aufspielt: Pini Zahavi, Star-Berater aus Israel und jüngst von Ex-Bayern-Boss Uli Hoeneß während der Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung von David Alaba als "geldgieriger Piranha" bezeichnet, beißt an und nimmt den Teenager unter Vertrag.

Der Star-Berater als Strippenzieher im Hintergrund

Dass Berater nicht immer nur die sportliche Laufbahn ihrer Klienten im Blick haben, lernt Olinga schnell: Das Angebot einer Vertragsverlängerung bei Malaga zu deutlich verbesserten Konditionen lehnt Zahavi ab – und schickt den Youngster im Januar 2014 zu Apollon Limassol nach Zypern. Der Klub stand damals nach Informationen von 'Football Leaks' vollständig unter der Kontrolle Zahavis, schickt Olinga sofort per Leihe zum SV Zulte-Waregem nach Belgien. Olinga wird zum Spielball der Interessen seines Beraters, landet zwischendurch bei Viitorul Constanta in Rumänien, einem weiteren Klub, der mit fragwürdigen Transfers in den 'Football Leaks' vorkommt, und kommt schließlich 2015 zu Mouscron nach Belgien. Einem Klub, in dem der Sohn und der Neffe Zahavis im Vorstand sitzen und die Geschicke lenken.

Der sportlichen Entwicklung des einstigen Mega-Talents tun diese zahlreichen Ortswechsel, wenig überraschend, nicht gut. In Mouscron sitzt Olinga in seinem ersten Jahr nur auf der Bank und gewöhnt sich erst langsam an seine neue Umgebung. Bis er, jetzt meistens als Linksaußen eingesetzt, sein zweites Profi-Tor macht, dauert es noch einige Zeit, doch am 30. September 2017 ist es endlich so weit. Den tiefen Fall vom LaLiga-Rekordjungen in die Niederungen der ersten belgischen Spielklasse kann er langsam bremsen und sich mit inzwischen 24 Jahren freischwimmen. Dass es mit der ganz großen Karriere, nach der es anfangs aussah, nichts mehr wird, damit hat sich Olinga mittlerweile abgefunden.

Und auch Pini Zahavi hat das allem Anschein nach eingesehen: Zu Beginn dieses Jahres verkündete Olinga einen Beraterwechsel, er hat sich aus den spitzen Zähnen des "Piranhas" befreit. "Ich war acht Jahre lang beim selben Berater. Es war nicht einfach für mich", deutete er im Interview mit Sport Premier an, was er durchmachen musste. "Der Name meines Beraters war eine Last auf meinen Schultern. Es hat angefangen, mich zu stören", ergänzte er. Auf der Suche nach einer neuen Agentur hatte Olinga nur einen Wunsch: "Sie sollte mir bei dem helfen, was ich gerne auf dem Transfermarkt machen will", sagte er. Diese Emanzipation kommt spät, doch Fabrice Olinga hofft, dass es noch nicht zu spät ist, um als Fußball-Profi richtig glücklich zu werden.