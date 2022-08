FC Bayern: Transferkandidat Fabian Rieder wird teurer als erwartet

Schlechte Nachrichten für den FCB: Ein möglicher Neuzugang wäre teurer als zunächst angenommen.

Der FC Bayern München ist offenbar heiß auf Fabian Rieder, Mittelfeldspieler bei den Young Boys Bern. Diese Meldung tauchte in den vergangenen Tagen auf. Der 20-Jährige wird allerdings bei einem möglichen Transfer teurer als gedacht. Die kolportierten zehn Millionen Euro für Rieder kommentierte YB-Sportchef Christoph Spycher im Blick: "Das ist nicht die Summe, bei der wir schwach werden würden."

Rieder steht laut Informationen der Blick schon länger auf dem Zettel des deutschen Rekordmeisters. Demnach soll Bayerns Chefscout, der Ex-Bundesligaprofi Pirmin Schwegler, Rieder bereits mehrfach vor Ort beobachtet haben.

Spycher schließt Verkauf für diesen Sommer aus

Doch in diesem Transferfenster wird es für die Bayern wohl nichts mehr mit einer Verpflichtung Rieders. Spycher meint: "Der Moment, in welchem er geht, kommt irgendwann. Aber er liegt nicht in dieser Transferperiode."

Der Schweizer U21-Nationalspieler steht bei den Young Boys noch bis 2025 unter Vertrag, neben Bayern sollen auch Olympique Lyon oder Real Madrid Interesse anmelden.