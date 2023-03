Ex-Talent von Manchester United: Spendenaktion für Knie-Operation

Bei Manchester United galt er als Mega-Talent. Nun kämpft Callum Gribbin mit einer Spendenaktion darum, wieder kicken zu können.

WAS IST PASSIERT? Für Callum Gribbin, ein ehemaliges Riesentalent von Manchester United, läuft eine Spendenaktion, die ihm nach einer schweren Knieverletzung eine schnelle Operation ermöglichen soll.

WAS IST DER HINTERGRUND? Gribbin spielte zwischen 2008 und 2019 elf Jahre lang in der Jugendabteilung der Red Devils und durfte unter José Mourinho und Louis van Gaal bei der ersten Mannschaft mittrainieren. Den Sprung in den United-Kader schaffte er, auch aufgrund von Verletzungen, nicht.

Für ihn ging es mit ständigen Blessuren immer weiter bergab, in dieser Saison kickte er beim Siebtligisten FC United of Manchester. Dort riss er sich bei einem Tackling eines Gegenspielers alle Bänder im Knie.

Sein Verein startete eine Spendenaktion, um Gribbin in der schweren Zeit ein Einkommen garantieren zu können. Die Spielergewerkschaft PFA teilte FC United in dieser Woche jedoch mit, dass sie nur die Hälfte der OP-Kosten tragen wird und dass Gribbin für den Rest aufkommen müsse. Gelingt dies nicht bis Ende der Woche, muss die Operation auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Daraufhin wurde der Zweck der Spendenaktion geändert und die Einnahmen fließen nun in Gribbins OP-Kosten.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Das Spendenziel von 10.000 englischen Pfund wurde bereits am Donnerstag erreicht. Damit sieht es danach aus, als könnte die OP schnell durchgeführt werden.

DIE REAKTIONEN: Gribbin war überwältigt und bedankte sich bei Twitter für die Aktion und die Beteiligung.