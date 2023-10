Ex-Spieler enthüllt: Spieler rauchten unter Andrea Pirlo in der Halbzeit

Ein ehemaliger Spieler von Andrea Pirlo hat verraten, dass der Trainer einst das Rauchen erlaubte.

WAS IST PASSIERT? Colin Kazim-Richards, von 2022 bis zum Sommer Spieler beim türkischen Erstligisten Fatih Karagümrük SK, hat in einem Interview erzählt, dass den Profis unter Trainer Andrea Pirlo das Rauchen erlaubt war.

WAS WURDE GESAGT? Der 37-Jährige, der derzeit vereinslos ist, sagte beim YouTube-Account FilthyFellas: "Rauchen? Jep. Wir haben viele Italiener, die rauchen. In der Türkei hängt es von den Trainern ab. Aber letztes Jahr bei Pirlo war es erlaubt zu rauchen. Und sie rauchen ohne Ende - vor dem Spiel."

Doch nicht nur das, wie Kazim-Richards weiter ausführte: "Die sitzen in der Halbzeit da und rauchen, während er redet. Sie ertrinken in ihrem Rauch. Eine andere Kultur. Es ist eine ganz andere Kultur. Versteht Ihr? Es ist nicht so, dass ich es sage, um zu schocken. Ich will damit sagen, dass man es legal tun kann."

DIE BILDER ZUR NEWS:

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Sowohl Kazim-Richards als auch der 44-jährige Pirlo arbeiten nicht mehr für Karagümrük. Beide verließen Klub nach nur einem Jahr. Pirlo ist aktuell Trainer beim italienischen Zweitligisten Sampdoria Genua.