Christian Heidel kritisiert Transferstrategie des FC Bayern München: "Ob das immer statutengerecht ist, interessiert niemanden"

Mit Nübel angelte sich der FCB einen Top-Spieler zum Nulltarif. Ex-Schalke-Manager Heidel sieht das Vorgehen des Rekordmeisters durchaus kritisch.

Christian Heidel, ehemaliger Manager des und vom 1. FSV , hat gegenüber dem kicker die Transferstrategie des kritisiert. Laut Heidel wolle der FCB seine Ausgaben auf dem deutschen Markt so gering wie möglich halten.

"Die Bayern fahren inzwischen leider die Politik, auf dem deutschen Markt nichts mehr oder kaum was zahlen zu wollen, und sichern sich Top-Bundesligaspieler sehr früh, um sie dann ablösefrei zu übernehmen. Ob das immer statutengerecht ist, interessiert niemanden", sagte Heidel, von 2016 bis Anfang 2019 bei S04 im Amt. "Die dicke Kohle fließt, wie zum Beispiel bei Hernandez, ins Ausland."

Heidel über wirtschaftliche Dimension: "Schalke hat null Chance"

Der FCB schnappte sich in letzter Zeit bekanntlich mit Leon Goretzka und nun mit Alexander Nübel zwei Schalke-Profis ablösefrei. Vor allem der Wechsel von Goretzka nach München wurde Heidel in seiner Amtszeit angelastet.

"Darüber kann ich wirklich nur lachen. Ich habe alles versucht, und wir hatten trotzdem keine Chance. Ich kann kein Geld drucken", wehrt sich Heidel.

Die Schalker Handlungsmöglichkeiten seien in solchen Fällen enorm eingeschränkt, so der langjähriger Mainzer: "Wo gehen denn die Topspieler wie er oder davor Joel Matip oder Sead Kolasinac hin? Zum , zu Arsenal oder eben zum FC Bayern. Wirtschaftlich ist das eine andere Liga. Da hat Schalke null Chancen, das sieht man jetzt wieder an Alex Nübel."