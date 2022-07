Ex-Real-Spieler Isco will zum FC Sevilla wechseln

Nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Real Madrid sucht Isco noch einen neuen Klub. Am liebsten würde er in Spanien bleiben.

Isco möchte gerne zum FC Sevilla wechseln. Die Andalusier sind nach Informationen von GOAL und SPOX der Favorit des Mittelfeldspielers, dessen Vertrag bei Real Madrid Ende Juni ausgelaufen ist. Es gibt aber auch noch andere Klubs, die den 30-Jährigen gerne haben wollen.

Isco hat die Aufgabe, einen neuen Verein zu finden, in die Hände von Jorge Mendes gelegt, der ihn seit Mai vertritt. Der Berater von Cristiano Ronaldo hat dabei von Isco eine Liste mit mehreren Kriterien an die Hand bekommen, die der neue Verein erfüllen sollte.

Isco-Verpflichtung: Vorbehalte bei Sevilla

Am liebsten würde Isco in Spanien bleiben und Champions League spielen, sodass Sevilla die ideale Wahl wäre. Bei den Andalusiern gibt es aber noch Vorbehalte, denn das Mittelfeld benötigt eigentlich neben Ivan Rakitic und Papu Gomez nicht noch einen erfahrenen Akteur in der Zentrale, der dort die Fäden in der Hand halten möchte.

Sevilla hat darüber hinaus das Problem, dass zunächst Spieler verkauft werden müssen, bevor Neuzugänge präsentiert werden können. Isco ist zwar ablösefrei, aber es bedarf dennoch einer Kraftanstrengung, um das Gehalt zu stemmen. Kandidaten für einen Verkauf sind Jules Kounde und Oliver Torres bei Sevilla.

Die Roma mit Trainer Jose Mourinho interessiert sich zwar auch für Isco, doch der will nicht in Italien spielen und die Giallorossi können ihm auch nur Europa-League-Fußball in der kommenden Saison bieten.